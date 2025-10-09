Le PM ordonne des mesures pour renforcer la position du marché boursier

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié, le 8 octobre, la dépêche officielle N°192 enjoignant à une mise en œuvre efficace des mesures destinées à favoriser le relèvement du classement du marché boursier vietnamien.

Cette dépêche officielle est adressée au ministre des Finances, à la gouverneure de la Banque d’État, aux dirigeants des ministères et organismes concernés, ainsi qu’au président de la Commission des valeurs mobilières de l'État (State Securities Commission - SSC).

Cette décision intervient le même jour que l’annonce officielle du fournisseur d'indices FTSE Russell, selon laquelle le Vietnam a satisfait à l’ensemble des critères du Cadre de classification des pays boursiers FTSE (FTSE Equity Country Classification Framework). FTSE Russell a ainsi décidé de relever le classement du Vietnam, le faisant passer du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, avec une entrée en vigueur prévue le 21 septembre 2026.

Le gouvernement salue les efforts de réforme ayant permis de moderniser et de rendre plus transparent le marché boursier, favorisant ainsi l’attraction des investissements étrangers et l’intégration internationale.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de coordonner la mise en œuvre rapide et efficace du Projet d’élévation du statut du marché boursier vietnamien, et de coopérer étroitement avec FTSE Russell afin d’assurer la transition selon le calendrier prévu.

Parallèlement, le ministère, en coordination avec la Banque d’État et les organismes concernés, doit poursuivre la mise en œuvre de mesures destinées à créer les conditions les plus favorables à l’accès des investisseurs au marché. Il est également chargé d’améliorer le cadre juridique, de renforcer la gouvernance et la supervision. L’objectif est de développer un marché boursier vietnamien transparent, efficace et pleinement intégré au système financier mondial.

Le Premier ministre a insisté sur la lutte ferme contre toute manipulation ou pratiques abusives.

La Banque d’État est chargée de finaliser les conditions techniques et réglementaires en vue de l’introduction du mécanisme de chambre de compensation centrale (CCP) d’ici début 2027.

Les ministères et organismes concernés sont tenus de coopérer avec le ministère des Finances afin d’étudier et de proposer l’élargissement ou la levée des restrictions à la propriété étrangère dans les domaines ne relevant pas de la sécurité nationale, conformément à la réglementation en vigueur.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc est chargé de superviser la mise en œuvre de ces mesures.

