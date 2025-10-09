Le chiffre d’affaires consolidé de Petrovietnam en hausse à deux chiffres

Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam) a atteint 484.000 milliards de dôngs, soit une progression de 10% en glissement annuel.

Selon le rapport du groupe, le chiffre d’affaires total sur la période est estimé à 795.000 milliards de dôngs, représentant 98% du plan annuel et affichant une hausse de 7% sur un an. Les contributions au budget de l’État se sont élevées à 109.000 milliards de dôngs.

Sur le plan opérationnel, Petrovietnam a enregistré une extraction de pétrole brut de 7,37 millions de tonnes, dépassant de 20% son objectif. La production d'électricité a atteint 23,92 milliards de kWh (+15%), tandis que la production d'essence et de diesel (hors raffinerie de Nghi Son) s'est établie à 5,83 millions de tonnes, excédant le plan de 15% avec une hausse de 19% sur un an. La production d'urée s'est maintenue à 1,4 million de tonnes et celle des engrais NPK a bondi de 52%.

Malgré un contexte difficile marqué par les politiques fiscales américaines, l'instabilité géopolitique, les aléas climatiques et la chute des cours pétroliers, le groupe a su dépasser ses objectifs grâce à la mise en œuvre de mesures synchronisées.

Face à la volatilité des marchés énergétiques, Petrovietnam a non seulement optimisé ses installations existantes, mais a également étendu ses parts de marché, développé ses activités gazières (GPL, GNL) et renforcé ses services pétroliers au pays comme à l'international.

Particulièrement notable, le chiffre d'affaires des nouveaux produits innovants a atteint 6.100 milliards de dôngs, et les activités internationales ont généré 94.700 milliards de dôngs.

En parallèle, le groupe a garanti la continuité et la sécurité de l'ensemble de ses installations, contribuant à la sécurité énergétique nationale, tout en optimisant son système de gestion intégré de l'amont à l'aval.

