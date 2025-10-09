Vietnam Airlines proposera des vols directs Hanoï - Cebu à partir de décembre

Le 1 er décembre 2025, Vietnam Airlines lancera officiellement une ligne directe entre Hanoï et Cebu (Philippines), avec une fréquence de trois vols par semaine opérés en Airbus A321.

Photo : VNA/CVN

Il s’agira de la première liaison directe de la compagnie nationale vers la ville balnéaire de Cebu, marquant une étape stratégique dans le développement de son réseau en Asie du Sud-Est.

Dang Anh Tuân, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a souligné que cette nouvelle ligne Hanoï - Cebu illustrait l’engagement de la compagnie à renforcer la connectivité régionale, tout en offrant aux passagers commodité et qualité de service.

Il a ajouté que cette ouverture reflétait également le rôle pionnier de Vietnam Airlines dans la mise en œuvre de la Résolution 59 sur l’intégration internationale à l’ère nouvelle, contribuant à approfondir la coopération touristique, économique et culturelle entre le Vietnam et les Philippines.

Les vols seront opérés en Airbus A321, conformes aux standards de service aérien international 4 étoiles. Les passagers bénéficieront d’un trajet direct d’environ trois heures, avec enregistrement unique des bagages, supprimant ainsi les escales de six à huit heures habituellement nécessaires.

Cette liaison devrait générer un flux bilatéral régulier de voyageurs : des touristes et hommes d’affaires philippins venant au Vietnam, et un nombre croissant de Vietnamiens choisissant Cebu et les Philippines pour le tourisme, les études ou le travail.

À ce jour, Vietnam Airlines exploite neuf vols hebdomadaires entre le Vietnam et Manille, au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville. L’ajout de trois vols hebdomadaires vers Cebu portera à douze le nombre total de rotations de la compagnie entre les deux pays.

À l’occasion de cette inauguration, Vietnam Airlines propose des offres promotionnelles avec des tarifs aller-retour en classe économique à partir de 5.664.000 dôngs et en classe affaires à partir de 24.440.000 dôngs, taxes et frais inclus.

Les réservations effectuées avant le 28 février 2026 pour des voyages compris entre le 1er décembre 2025 et le 28 février 2026 bénéficieront de ces tarifs préférentiels.

Les passagers profiteront également d’un bagage gratuit supplémentaire, tandis que les membres du programme de fidélité "Lotus d’Or" recevront entre 1.000 et 2.000 miles bonus selon la classe choisie.

VNA/CVN