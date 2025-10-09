Les entrepreneurs appelés à jouer un rôle pionnier dans la nouvelle situation

Le 9 octobre après-midi, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une rencontre avec des représentants d’entreprises à l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens (13 octobre).

Le Premier ministre a souligné que, ces derniers temps, les résultats économiques s’étaient améliorés de mois en mois, de trimestre en trimestre et d’année en année. Par conséquent, l’économie nationale a gagné en ampleur, le revenu par habitant a augmenté et la productivité s’est accrue.

Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de continuer à promouvoir l’esprit de confiance, de fierté, d’autonomie et de résilience pour aller plus loin. C’est une grande œuvre de tout le Parti et du peuple, mais dans laquelle les entrepreneurs doivent jouer un rôle pionnier, moteur et exemplaire.

Les entreprises doivent créer des percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique, conformément à la Résolution N°57 du Bureau politique. Elles doivent également affirmer le rôle de l’économie privée comme l’un des moteurs les plus importants de l’économie nationale, conformément à la Résolution N°68.

Le Bureau politique a promulgué la Résolution N°41 du 10 octobre 2023 sur le développement et la valorisation du rôle des entrepreneurs vietnamiens dans la nouvelle période, dotée d’une envergure importante, d’un esprit patriotique, d’une volonté d’autonomie et d’un profond désir de contribuer au pays.

Le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités mettent en œuvre de nombreuses politiques de soutien au développement des entreprises et accélèrent la révision des lois sur l’investissement et les affaires. Les institutions sont à la fois un levier décisif et un goulot d’étranglement : il faut donc les transformer en avantage concurrentiel.

Rappelant les résultats économiques et sociaux de 2025, Pham Minh Chinh a indiqué que le PIB avait progressé de 8,22% au troisième trimestre et de 7,84% sur les neuf premiers mois de l’année, avec une inflation maîtrisée et des équilibres macroéconomiques garantis, posant une base solide pour atteindre l’objectif de croissance annuelle du PIB entre 8,3 et 8,5%.

Le Premier ministre a également exprimé le souhait que la communauté des entreprises et des entrepreneurs reste solide, atteigne une croissance élevée et contribue aux objectifs de croissance économique nationale, afin que tout le pays progresse et la population puisse vivre dans la prospérité et le bonheur.

Il a invité les participants à partager leurs idées, leurs visions et leurs propositions pour résoudre les difficultés, contribuant à transformer l’impossible en possible.

