Le Vietnam à la réunion ministérielle sur le dialogue mondial entre les civilisations à Pékin

Une délégation vietnamienne dirigée par le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a assisté à la réunion ministérielle sur le dialogue mondial entre les civilisations tenue les 10 et 11 juillet à Pékin, en Chine.

Photo : VNA/CVN

Placé sous le thème "Sauvegarder la diversité des civilisations humaines pour le développement et la paix dans le monde", l'événement a attiré plus de 600 invités issus des milieux politiques, culturels et éducatifs originaires de 140 pays et territoires.

Les activités principales comprenaient la cérémonie d'ouverture, une session plénière et six séances de discussions sur des sujets tels que le développement et la prospérité mondiaux, la construction d'un monde inclusif, l'innovation et le développement technologique.

Le président chinois Xi Jinping et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont adressé leurs messages de félicitations à l'événement.

Photo : VNA/CVN

En marge de la réunion, le vice-ministre Hô An Phong a rencontré le vice-ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Gao Zheng. Les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération lors de ces derniers temps et discuté des orientations futures, notamment la mise en œuvre des perceptions communes atteintes par les hauts dirigeantsdes deux pays.

Elles ont convenu d'établir un mécanisme commun pour promouvoir la coopération touristique entre les deux pays. Dans un avenir proche, il est nécessaire de se concentrer sur la contribution conjointe au développement de l'Alliance des villes touristiques du Mékong - Lancang.

Le vice-ministre Hô An Phong a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement du Plan de coopération culturelle, sportive et touristique Vietnam-Chine pour la période 2023-2027, de promouvoir le mémorandum sur l'industrie culturelle, ainsi que de maintenir les rencontres annuelles entre ministères.

Le Vietnam a également suggéré l'organisation, avec le soutien de la Chine, de la Semaine culturelle vietnamienne en octobre 2025 à Chongqing et Pékin, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine.

Concernant le tourisme, les deux parties se sont engagées à poursuivre la mise en œuvre effective des accords déjà signés, y compris avec les autorités locales chinoises.

VNA/CVN