La diversité culturelle de l’ASEAN à contempler à la Fête du village de Sen

Une exposition captivante présentant des images saisissantes de peuples et de pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) se tiendra en mai dans la province de Nghê An, pays natal du Président Hô Chi Minh.

>> Randonnée des touristes français dans les îlots de thé à Nghê An

>> Fête du Village de Sen 2024 à Nghê An

Photo : VNA/CVN

Du 10 au 20 mai, l’exposition s’inscrira dans le cadre de la Fête du village de Sen, célébrant le 135e anniversaire du président Hô Chi Minh (19 mai 1890 – 2025), héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam.

L’événement sera organisé par le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en partenariat avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de Nghê An.

L’exposition dévoilera 200 photographies captivantes, offrant un aperçu kaléidoscopique de la diversité culturelle et géographique de l’ASEAN. Parmi celles-ci, 50 clichés de photographes vietnamiens mettront en lumière la beauté unique du pays, tandis que les 150 autres, réalisés par des photographes d’autres pays de l’ASEAN, brosseront un tableau plus large de la richesse de la vie de la région.

À travers ces photographies, les visiteurs découvriront des portraits authentiques des paysages et des populations de l’ASEAN. Ces photographies promettent de transporter le public dans l’essence vibrante, le patrimoine culturel et la croissance dynamique de cette région unie et diversifiée.

VNA/CVN