Le Vietnam réaffirme son engagement envers la diversité culturelle à l’UNESCO

Photo : VNA/CVN

Lors de cette session de quatre jours, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam à la Convention de 2005. Elle a souligné que, dans son élan vers une nouvelle ère de développement, le Vietnam considère la culture comme un fondement spirituel essentiel de la société, une force endogène et un moteur du progrès, au même titre que la politique, l’économie et le social.

En mettant en avant les avancées culturelles du Vietnam en 2024, l’ambassadrice a mis l’accent sur l’amélioration du cadre juridique, l’augmentation des investissements dans le secteur culturel et le renforcement des ressources humaines. Elle a notamment cité : l’approbation de la politique d’investissement en faveur du Programme cible national sur le développement culturel pour 2025-2035, avec un investissement total de 122.250 milliards de dôngs (près de 5 milliards d'USD) ; la publication de la Directive N°30 sur le développement des industries culturelles par le Premier ministre ; et l’élaboration d’une Stratégie nationale pour le développement des industries culturelles d'ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Ces initiatives sont autant de leviers destinés à dynamiser les industries culturelles du pays.

L’ambassadrice a également exprimé le souhait du Vietnam de renforcer sa coopération internationale dans un contexte marqué par l’essor de la technologie et de l’intelligence artificielle. Le pays cherche à développer et à encadrer efficacement la production et la distribution des biens et services culturels dans l’environnement numérique, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable.

La 18e session du Comité intergouvernemental a pour objectif de définir des mesures concrètes pour renforcer la mise en œuvre de la Convention de 2005. Le Vietnam est membre du Comité intergouvernemental pour la période 2021-2025.

Adoptée en 2005, la Convention de 2005 constitue un cadre souple et novateur visant à protéger et promouvoir la diversité culturelle à l’échelle mondiale. Un de ses principaux objectifs est de créer un environnement favorable au sein duquel les artistes, les professionnels et les praticiens de la culture ainsi que les citoyens du monde entier puissent créer, produire, distribuer et diffuser un large éventail de biens, services et activités culturels et en avoir la jouissance. Pour atteindre cet objectif, la Convention appelle à l’adoption de politiques culturelles qui nourrissent la créativité, permettent aux créateurs d’accéder aux marchés nationaux et internationaux et rendent les œuvres artistiques accessibles à un large public.

VNA/CVN