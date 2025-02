Les tours de Ponagar, patrimoine architectural et spirituel des Cham

Dans la province de Khanh Hoà (Centre), les tours de Ponagar témoignent de l’épanouissement artistique et religieux de la civilisation Cham entre les VIII e et XIII e siècles. Consacrés à la déesse Yang Ponagar, ces édifices ont été reconnus en janvier dernier comme site national spécial.

Photo : VNA/CVN

Également connues sous le nom de mont Thap Bà, les tours de Ponagar, véritables joyaux de l’architecture Cham, sont situées à l’embouchure de la rivière Cai, à deux kilomètres au nord du centre de la ville de Nha Trang. Le nom Ponagar fait référence à l’ensemble du complexe, dont le site fait partie de l’essence de l’ethnie Cham, une manifestation architecturale de la combinaison entre une culture diversifiée et une civilisation ancienne.

Le site, autrefois simple lieu de culte, est devenu au fil du temps un haut lieu du tourisme culturel, attirant chaque année des milliers de visiteurs venus découvrir l’héritage architectural et spirituel des Cham.

L’ouvrage est associé au sanctuaire de My Son, la capitale de l’ancien royaume du Champa. Les touristes peuvent y découvrir de magnifiques œuvres architecturales inspirées de la religion hindoue et en apprendre davantage sur l’histoire de l’ethnie Cham.

Une architecture exquise

Les tours de Ponagar sont un temple situé au sommet d’une petite colline, à environ 50 m au-dessus du niveau de la mer. Le complexe architectural se compose de trois niveaux. Au niveau le plus bas se trouvait la tour de la porte, qui n’existe plus. De là, des marches en pierre mènent au niveau intermédiaire, appelé Mandapa (qui signifie maison d’hôtes ou salle de méditation). Il est conçu pour que les pèlerins se reposent et préparent des offrandes.

Le Mandapa mesure 20 m de long et 15 m de large, avec quatre rangées de colonnes octogonales.

Photo : VNA/CVN

Les grandes colonnes présentent des trous de mortaise creusés profondément, alignés horizontalement avec les sommets des colonnes plus petites. La tour présente également de nombreuses statues et bas-reliefs en terre cuite, notamment des images de Po Nagar, de la divinité Tenexa, de jeunes filles célestes et de divers animaux tels que des cerfs, des oies dorées et des lions.

Le niveau supérieur est celui où se trouvent les tours principales. Ces tours sont construites dans le style Cham, avec des briques bien ajustées sans matériau de liaison apparent.

La tour centrale Ponagar se trouve au premier rang, elle est assez grande et mesure environ 23 m. C’est la plus grande d’un complexe architectural comprenant quatre tours de temple, chacune avec des portes, des divinités et des sculptures d’animaux en pierre. À l’intérieur se trouve une statue de déesse de 2,6 m de haut sculptée dans du granit noir, assise sur un imposant piédestal en forme de lotus, avec son dos soutenu par une grande dalle de pierre en forme de feuille de Bodhi.

Cette statue est considérée comme un chef-d’œuvre de la sculpture Cham, l’équilibre parfait combinant harmonieusement les techniques de sculpture ronde et les bas-reliefs.

Au sommet de la tour se trouve une statue du dieu Shiva chevauchant le dieu taureau Nandin, accompagné d’autres mascottes telles que des cygnes, des chèvres et des éléphants. L’extérieur de la tour est décoré de sculptures représentant des danseurs, des plaisanciers, des moulins à riz et des chasseurs.

Le groupe de tours de Ponagar est un chef-d’œuvre de l’art architectural et sculptural du peuple Cham. Les techniques de construction utilisées du VIIIe au XIIIe siècle restent un mystère, malgré des recherches approfondies et de nombreuses études scientifiques.

En 1979, cet ouvrage architectural a été reconnu site historique et culturel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Fête de la déesse Ponagar

Photo : CTV/CVN

La fête de la déesse Ponagar, qui a lieu chaque année du 20e au 23e jour du 3e mois lunaire, attire des dizaines de milliers de pèlerins qui viennent commémorer la déesse Thiên Y A Na (appelée Po Inu Nagar). Elle est la Sainte Mère de la communauté Cham de la région Centre et, selon la légende Cham, elle a appris aux habitants à cultiver et à fabriquer des objets artisanaux.

La fête comprend de nombreux rituels spirituels et activités culturelles, notamment une cérémonie pour remplacer la robe de la déesse et baigner sa statue dans de l’eau aux herbes. Il y a aussi une cérémonie d’offrande d’encens, des prières pour la paix, le bonheur et la prospérité, ainsi que des danses, des chants et des représentations de vieilles histoires.

Reconnu patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en 2012, le festival permet de mettre en valeur la beauté du culte populaire de la déesse mère à Khanh Hoà et constitue une opportunité de stimuler les activités touristiques locales.

Les tours de Ponagar à Khanh Hoà sont l’un des cinq monuments reconnus par le gouvernement comme vestiges nationaux spéciaux.

Thuy Hà/CVN