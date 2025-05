Promotion de la culture vietnamienne dans la ville allemande de Leipzig

L'événement vise à commémorer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République fédérale d'Allemagne (1975 - 2025), et constitue une occasion à présenter l'image, la culture et la gastronomie du pays d’Asie du Sud-Est au public international.

La célébration attire des milliers de visiteurs, notamment des résidents locaux et des membres de la communauté vietnamienne de toute l'Allemagne. Avec une programmation artistique variée comprenant des danses de la licorne, des chants traditionnels et des danses modernes, l'événement a déclenché la fusion harmonieuse entre le traditionnel et le contemporain, faisant ainsi un pont culturel entre les pays.

Le professeur et docteur Jörg Junhold, directeur général du zoo de Leipzig, a exprimé son honneur de collaborer avec la communauté vietnamienne dans cette activité significative.

De son côté, Bùi Quang Huy, président de l'Association des Vietnamiens de Leipzig, a souligné l'importance de l'événement pour renforcer l'identité culturelle entre les nouvelles générations et promouvoir la solidarité au sein de la communauté vietnamienne.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a exprimé sa joie de participer à la "Journée de la culture vietnamienne" au zoo de Leipzig, lieu qui abrite également un troupeau d'éléphants vietnamiens préservés contre le risque d'extinction.

Il a exprimé ses sincères remerciements au comité de gestion du zoo de Leipzig et au autorités de la ville, compagnons fiables du Vietnam au fil des ans. Grâce à un soutien efficace, les deux parties ont réalisé ensemble de nombreuses réalisations importantes dans la conservation et le sauvetage des espèces sauvages menacées au Vietnam. Cette coopération démontre non seulement l’esprit humanitaire mais aussi la profonde amitié entre les deux pays, a déclaré le diplomate vietnamien.

À cette occasion, l’ambassadeur vietnamien a remis le satisfecit à quatre membre du zoo de Leipzig pour leurs contributions au renforcement de la coopération avec le Vietnam.

