La visite du secrétaire général et président Tô Lâm approfondira l’amitié traditionnelle Vietnam - Chine

La Chine est le premier pays visité par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, après son élection à la tête du PCV, ce qui reflète pleinement la grande importance que le Parti et l’État vietnamiens attachent au développement du voisinage amical ainsi qu’à la coopération intégrale et à long terme avec la Chine.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré le journaliste Weiwei, chercheur sur le Vietnam et directeur du département de langue vietnamienne à la Radio et télévision centrale de Chine, lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information à la veille de la visite d’État du dirigeant vietnamien en Chine du 18 au 20 août.

Il a noté que les deux pays sont liés par monts et fleuves et cultivent une relation basée sur les "quatre bons" - "bons voisins, bons amis, bons camarades et bons partenaires". La Chine considère toujours les relations avec le Vietnam d’un point de vue stratégique et à long terme. Le Parti et le gouvernement vietnamiens accordent également une grande importance aux liens avec la Chine.

Weiwei a déclaré que depuis sa prise de fonctions, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné à plusieurs reprises que le Vietnam considérait toujours le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue de sa politique étrangère.

La Chine et le Vietnam partagent des régimes politiques, une confiance, des idéaux et des voies de développement similaires. Ces dernières années, les échanges de haut niveau ont été renforcés, obtenant de nombreux résultats de coopération subtantiels. Les deux parties ont également appris l’une de l’autre et ont travaillé ensemble sur la voie du socialisme adaptée à la situation de chaque pays et sur les processus de modernisation imprégnés des caractéristiques de chaque nation.

Il a ajouté que la coopération économique et commerciale est apparue comme un point positif des relations bilatérales. Le Vietnam reste le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et le cinquième plus grand partenaire commercial de la Chine au niveau mondial. Dans le même temps, la Chine est le plus grand partenaire commercial et fournisseur de marchandises du Vietnam, ainsi que le deuxième plus grand importateur de produits du Vietnam.

Au cours des dernières années, les produits agricoles de haute qualité du Vietnam tels que le fruit du dragon et le durian sont devenus populaires auprès des consommateurs chinois. Un grand nombre de projets mis en œuvre par les entreprises chinoises au Vietnam ont également fortement favorisé le développement socio-économique local.

L’expert a estimé que la visite du secrétaire général et président Tô Lâm visait à continuer de renforcer la confiance politique mutuelle, l’amitié traditionnelle et la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Photo : VNA/CVN

Lors de la visite au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping en 2023, les deux parties ont déclaré que de nouvelles dimensions devaient être ajoutées aux relations entre les deux partis et les deux pays pour unir leurs efforts afin de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique sur la base du renforcement de leur partenariat de coopération stratégique intégral.

Weiwei a estimé que les nouvelles dimensions des relations bilatérales correspondent non seulement aux intérêts communs des deux partis, gouvernements et peuples, mais profitent également à la paix et au développement dans la région et dans le monde en général. Les deux parties devraient apprendre l’une de l’autre pour développer conjointement et donner une nouvelle vitalité à la construction du socialisme dans chaque pays.

La Chine et le Vietnam prennent des mesures audacieuses pour atteindre des objectifs majeurs dans leurs processus de réforme et de développement, a-t-il déclaré, notant qu’à mesure que son pays promeut la modernisation à la chinoise tandis que le Vietnam accélère également l’industrialisation et la modernisation nationales, les opportunités de coopération bilatérale augmentent.

L’expert a exprimé son espoir que lors de la visite du dirigeant vietnamien, les deux pays continueront d’intensifier leur coopération dans de nombreux domaines sur la base d’une confiance politique approfondie, avanceront ensemble sur le chemin de la modernisation socialiste avec leurs propres caractéristiques et contribueront activement à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité régionales et mondiales.

VNA/CVN