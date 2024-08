La visite d'État en Chine du SG Tô Lâm est un choix stratégique basé sur le développement stable des relations bilatérales

Selon Yu Xiangyang, professeur et directeur de l'Institut d'études sur le Vietnam de l'Université de Zhengzhou (Chine), a souligné que la première visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm montre de nombreux significations.

Premièrement, le développement sociopolitique du Vietnam se maintient actuellement sur une tendance stable, Tô Lâm et le Comité central du Parti continuent de persévérer dans l'idéologie de Hô Chi Minh, d'hériter l'héritage politique laissé par l’ancien secrétaire général Nguyên Phu Trong, d'amener le Vietnam à suivre la voie vers le socialisme, de promouvoir profondément la cause de renouveau et de modernisation du pays.

Deuxièmement, les relations de coopération d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays ont une longue histoire et de fondements profonds. Le fait que le secrétaire général et président Tô Lâm a choisi Guangzhou, un lieu ayant une grande importance pour le début des révolutions de la Chine et du Vietnam, pour se rendre en premier lors de sa visite en Chine démontre d'une grande estime pour la précieuse amitié entre les deux Partis et les deux peuples.

Troisièmement, l’entretien direct entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays favorisera davantage la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, approfondissant les échanges et la coopération dans tous les domaines, amenant les deux pays à s'accompagner mutuellement sur la voie de la modernisation et du développement du socialisme.

Yu Xiangyang a déclaré que cette visite en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm était un choix stratégique basé sur le développement stable des relations entre les deux pays, démontrant la position cohérente du Vietnam et son choix de la "diplomatie du bambou" en faveur de la cause de modernisation accélérée par le Parti communiste du Vietnam, conformément aux intérêts fondamentaux des deux pays et des deux peuples. Cette visite est également bénéfique au maintien et à la protection de la paix, de la stabilité, du développement et de la prospérité de la région et du monde, a-t-il ajouté.

