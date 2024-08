Le Vietnam devient un pôle d'attraction pour le secteur des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Selon un article publié par Nikkei Asia le 14 août, Alchip Technologies, le principal fournisseur taïwanais de services de conception de puces d'IA, étend son équipe de R&D au Vietnam, où il prévoit d'ouvrir son premier bureau cette année. L'entreprise devrait augmenter ses effectifs jusqu'à 100 ingénieurs dans deux ou trois ans, a déclaré son directeur financier, Daniel Wang.

"Après avoir évalué plusieurs destinations asiatiques pour l'expansion de l'équipe de R&D, nous avons réalisé qu'attirer des talents dans des économies technologiques établies comme le Japon pourrait être un défi pour la taille et l'échelle d'Alchip, même si nous nous y développons également", a déclaré le Pdg Johnny Shen.

"Le vivier prometteur de talents en ingénierie du Vietnam et leur solide éthique de travail en font une option très attrayante pour nous. Nous avons été impressionnés par le dévouement et l'engagement des ingénieurs vietnamiens".

GUC et Faraday Technology, fournisseurs de services de conception de puces affiliés à TSMC et UMC, s'aventurent également au Vietnam à la recherche de jeunes ingénieurs, indique l'article. De même, les entreprises de la République de Corée se tournent vers le Vietnam, en partie pour compenser la fuite des cerveaux sur leur marché national.

Le potentiel du marché des ressources humaines

Lors d’une récente rencontre avec les dirigeants des sociétés technologiques, la ministre des petites et moyennes entreprises et des start-up Oh Youngju a appelé à un système éducatif visant à former le personnel étranger et à un assouplissement des règles de visa pour les attirer. Le pays qui est revenu le plus souvent dans la discussion est le Vietnam.

BOS Semiconductors, de la République de Corée, est entré à Hô Chi Minh-Ville en 2022. BOS conçoit des puces d'intelligence artificielle, notamment pour la conduite autonome, pour des clients du secteur automobile comme Hyundai. Les dirigeants de l'entreprise ont réalisé le potentiel de Hô Chi Minh-Ville pour devenir un important centre de R&D, ce à quoi ils ne s'attendaient pas.

Atteindre l'objectif d'établir un système sur puce (SoC) au Vietnam démontrera le potentiel du marché des ressources humaines de ce pays d'Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré, soulignant qu'en cas de succès, "cela pourrait façonner la tendance actuelle du marché des ressources humaines dans les semi-conducteurs".

Selon le Nikkei Asia, la disponibilité de travailleurs technologiques en période de pénurie pourrait aider le Vietnam à réaliser l'un de ses rêves de longue date : progresser dans la chaîne de valeur technologique.

Photo : VNA/CVN

Marvell, par exemple, a décrit le Vietnam comme un "emplacement stratégique pour le développement des talents en ingénierie". Il vise à augmenter son effectif local à environ 500 personnes d'ici 2026. Le plan d'embauche comprend non seulement du personnel pour les bureaux de Hô Chi Minh-Ville, mais aussi un nouveau site à Dà Nang, dans le Centre du Vietnam.

Synopsys, basé aux États-Unis, le premier fabricant mondial d'outils de conception de puces, est l'un des plus actifs à s'aventurer au Vietnam, où il compte actuellement plus de 500 employés dans plusieurs centres de conception dans plusieurs villes.

Robert Li, vice-président des ventes de Synopsys pour Taïwan (Chine) et l'Asie du Sud-Est, a déclaré à Nikkei Asia que le haut degré d'intérêt des étudiants et de la main-d'œuvre vietnamiens pour une formation en ingénierie des semi-conducteurs, associé au financement et aux programmes du gouvernement, contribue à faire du pays un pôle de talents dans le domaine des semi-conducteurs.

