Industrie des semi-conducteurs : le Vietnam mobilise des ressources humaines très pointues

La Stratégie de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs jusqu'en 2030 et vision à l'horizon 2050, élaborée par des ministères et branches, identifie le talent comme le fondement du secteur, faisant ainsi des ressources humaines la priorité absolue.

>> L’industrie des semi-conducteurs offre d’énormes opportunités de coopération

>> Le Vietnam, un maillon en devenir de l’industrie mondiale des semi-conducteurs

>> Vietnam - Japon : coopération dans le domaine des TIC et des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Un rapport du ministère de l'Information et de la Communication souligne que la demande vietnamienne en ressources humaines dans les technologies de l'information et l'industrie numérique s'élève à environ 150.000 ingénieurs/an, mais le pays n'atteint actuellement que 40 à 50% de ce chiffre. Les ressources humaines de l'industrie des semi-conducteurs ne couvrent à eux seuls qu'environ 20% des besoins.

Vu Quang Hùng, directeur adjoint de l'Institut pour la stratégie et la politique industrielles et commerciales, a constaté : “Le Vietnam participe à l'industrie des semi-conducteurs depuis longtemps, mais seulement à l’étape de l'emballage et des tests pour certains fabricants de puces comme Intel Corporation".

Ingénieurs concepteurs et experts confirmés

Selon Dô Thi Thùy Huong, membre du Comité exécutif de l'Association vietnamienne des entreprises électroniques, l'industrie des semi-conducteurs implique de nombreux domaines, de l'investissement dans la production à la gestion des processus technologiques et à la mise à jour des technologies. Par conséquent, cette industrie n’a pas seulement besoin d’ingénieurs en conception de circuits intégrés. Leur rôle est certes très important, mais la compréhension du processus de fabrication des semi-conducteurs l'est encore plus car l'évolution technologique dans cette industrie est extrêmement rapide. Ainsi, outre les ingénieurs concepteurs, cette industrie a également besoin d’experts possédant une bonne expertise.

Il est prévu que d'ici fin 2024, l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs dépassera la valeur de 6,16 milliards d'USD, faisant du Vietnam l'un des centres de production de nombreuses multinationales de semi-conducteurs.

Samsung est en train d’investir au Vietnam. La société néerlandaise BE Semiconductor Industries N.V a récemment reçu un certificat d'investissement dans le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, d'un capital de plus de 115 milliards de dôngs (4,9 millions d'USD) dans la première phase pour la location d’atelier et la production. Ce projet devrait entrer en service au premier trimestre 2025.

Photo : CTV/CVN

En juin, la province de Bac Ninh a délivré un certificat d'enregistrement d'investissement pour un projet de Foxconn Bac Ninh. L'usine de fabrication, d'assemblage et de transformation de circuits imprimés (PCB) aura une capacité totale de 2.793.000 produits/an et nécessitera un investissement total de 383,33 millions d'USD.

En juillet 2023, lors de sa première visite au Vietnam, Mme Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, avait souligné que le Vietnam était devenu un nœud important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et exprimé le souhait de renforcer sa coopération avec le Vietnam dans ce domaine, les semi-conducteurs notamment.

Dô Thi Thùy Huong a insisté sur la nécessité de relier étroitement les établissements de formation aux entreprises, car si la formation est de nature académique, il sera difficile d'assurer son caractère pratique alors que le rythme du changement technologique est très rapide. Il est donc nécessaire d’avoir une politique d’incubateur, soutenant les entreprises dans divers domaines, notamment le développement des ressources humaines, l’évaluation de leur compétitivité, les ressources financières permettant aux entreprises d’accéder à des capitaux favorables…

Selon le directeur général adjoint de la FPT, Hoàng Viêt Anh, bien qu'il n'y ait qu'environ 5.000 ingénieurs travaillant dans 40 entreprises de puces et de semi-conducteurs dans le pays, le Vietnam a une feuille de route pour multiplier par 10 ce nombre d'ici 2030.

FPT s'est lancé dans le domaine des puces et des semi-conducteurs, la première coopération étant l'externalisation des fabricants dans des pays du monde entier tels que les États-Unis, le Japon et la République de Corée. Outre la création de la Société par actions des semi-conducteurs FPT en 2022, FPT forme également des ingénieurs dans ce secteur avec l'objectif d'en fournir environ 10.000 d'ici 2030.

VNA/CVN