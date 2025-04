Le Vietnam réaffirme son rôle actif à l'UNESCO

Dans son discours lors de la séance d’ouverture, le vice-ministre a affirmé que le Vietnam continuera d'être un partenaire fiable et responsable, contribuant activement aux programmes et objectifs communs de l'UNESCO.

Il a mis en avant l'importance de l'éducation pour le développement du Vietnam dans la nouvelle ère et a proposé que l'UNESCO soutienne davantage les pays dans la construction de systèmes éducatifs inclusifs, partageant la politique vietnamienne de gratuité scolaire pour les élèves des écoles publiques à partir de 2025-2026 comme un engagement fort à investir dans l’avenir.

Ngô Lê Van a également plaidé pour la promotion du dialogue interculturel, le développement des industries créatives et la protection de la diversité culturelle. Dans le domaine scientifique, il a salué les efforts visant à perfectionner le cadre juridique de l’intelligence artificielle (IA), à promouvoir la diplomatie scientifique, à renforcer la coopération en matière de sciences et de technologies et la gouvernance des nouvelles technologies.

Le vice-ministre a annoncé que le gouvernement vietnamien avait publié une résolution sur les percées en sciences, technologies, innovation et transformation numérique, considérant cela comme une percée prioritaire.

A cette occasion, Ngô Lê Van a rencontré la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le Directeur général adjoint Xing Qu, le Sous-directeur général pour la culture Ernesto Ottone, ainsi que les chefs de délégation d'autres pays.

Ces derniers ont hautement apprécié la coopération étroite et efficace entre le Vietnam et l’UNESCO au cours du dernier demi-siècle, reconnu les contributions pratiques, responsables et de plus en plus importantes du Vietnam aux activités communes de l’organisation, en particulier en tant que pays occupant de nombreux postes importants au sein de principaux organes de l’UNESCO.

Le Vietnam est considéré comme un modèle d'harmonisation entre la préservation du patrimoine culturel et le développement économique durable.

Photo : VNA/CVN

La session du Conseil exécutif de l’UNESCO se poursuit jusqu’au 17 avril. Lors de cette session, plusieurs dossiers du Vietnam devraient être examinés, notamment le dossier « Collection du musicien Hoàng Vân » proposé pour être inscrit au Registre de la Mémoire du monde, ainsi que la proposition adressée à la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO d’adopter une résolution commémorant le 300e anniversaire de la naissance de Le Quy Don (1726-1784 - un philosophe, encyclopédiste et poète vietnamien. Doté d'un esprit encyclopédique, il est considéré comme le savant le plus remarquable de son temps).

Dans le cadre de la session, le 9 avril, au siège de l’UNESCO, le ministère des Affaires étrangères, la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, le Comité populaire de la province de Bac Ninh et la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO coorganiseront un événement intitulé « Vietnam – Quintessence culturelle et aspiration à s’épanouir », dans le but de présenter des valeurs culturelles uniques du pays.

VNA/CVN