Le secrétaire général du Parti rencontre d’anciens combattants

Le matin du 9 avril à Hanoï, le Comité central de l’Association des anciens combattants du Vietnam, en collaboration avec le ministère de la Défense, a organisé une rencontre entre les dirigeants du Parti, de l’État et les représentants des anciens combattants, anciens jeunes volontaires et miliciens ayant participé à la résistance contre l’armée américaine.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude et son plus grand respect envers les sacrifices et contributions immenses de ces générations pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour le bonheur du peuple.

Il a souligné que les générations d’aujourd’hui et de demain n’oublieront jamais ces sacrifices, et que, partout dans le pays, l’image de ces anciens combattants reste un symbole vivant de courage, de ténacité, d’optimisme et de foi inébranlable en l’avenir du pays.

Par leurs actions concrètes et significatives, ils continuent d’écrire les pages glorieuses du temps de paix, en contribuant à préserver les valeurs fondamentales qui constituent la force du peuple vietnamien. Ils sont véritablement une fierté pour l’Armée et la population.

Le secrétaire général s’est dit ému et heureux de constater que, ces dernières années, les associations concernées avaient toujours pris soin du bien-être matériel et spirituel de leurs membres et anciens compagnons d’armes.

Il a affirmé que la politique de reconnaissance envers les personnes ayant rendu des services à la nation reste une priorité. Le système de politiques préférentielles a été constamment amélioré : aides financières, assurance santé intégrale, soutien au logement, soins médicaux gratuits, formation professionnelle, crédits préférentiels, emploi, soutien aux enfants des personnes méritantes… Tout cela reflète la responsabilité morale du Parti et de l’État envers ceux qui ont sacrifié pour la Patrie.

La Résolution n°42-NQ/TW du 24 novembre 2023 du Comité central du Parti fixe l’objectif qu’à l’horizon 2030, 100% des personnes méritantes et leurs familles aient un niveau de vie supérieur à la moyenne, bénéficiant d’un accompagnement complet. Les allocations seront ajustées au plus haut niveau du système de politique sociale. Des centaines de milliers de maisons de gratitude ont été, sont et seront encore construites dans tout le pays.

Le secrétaire général a exhorté la jeunesse d’aujourd’hui à vivre, étudier, travailler et contribuer de manière digne des sacrifices de leurs aînés – pour construire un pays puissant, prospère et durable, préserver fermement l’indépendance et la souveraineté nationales, maintenir la paix et faire en sorte que les épreuves du passé soient le socle de l’avenir.

Le leader du Parti a insisté sur trois missions principales de la nation aujourd’hui : Protéger fermement le Vietnam, garantir stabilité et paix ; Développer le pays selon les objectifs de 2030 et 2045 – pour le centenaire de la fondation de la République ; Élever le niveau de vie de la population, afin que chacun ait accès à l’éducation, à la prospérité, au bonheur, comme l’avait souhaité le Président Hô Chi Minh.

Pour réaliser ces objectifs, chaque citoyen doit assumer la responsabilité de protéger la Patrie, maintenir l’union nationale et la stabilité, travailler dur et créer de la richesse, afin que le Vietnam puisse rivaliser avec les puissances du monde. Le Parti et l’État doivent garantir le bien-être, le bonheur, l’égalité, la liberté et la prospérité pour tous, sans laisser personne dans la pauvreté, chacun ayant droit aux soins de santé, à l’éducation et aux fruits de la révolution.

Le secrétaire général s’est déclaré convaincu que, où qu’ils soient, les anciens combattants, jeunes volontaires et miliciens peuvent, par leur amour, responsabilité et créativité, continuer à contribuer à la nation à leur manière, participer activement à l’éducation des jeunes générations, renforcer la grande union nationale, promouvoir les valeurs culturelles et humaines du Vietnam, et ainsi former une puissante force intérieure pour faire avancer le pays vers la prospérité, la civilisation et le bonheur.

