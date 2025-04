Le président de l’AN rentre de l’UIP-150 et d’une visite fructueuse en Ouzbékistan

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, est rentré à Hanoï le 9 avril au matin, concluant avec succès sa participation à la 150 e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-150) et sa visite officielle en Ouzbékistan.

La participation du plus haut législateur vietnamien à l’UIP-150 a marqué son premier engagement international en 2025 et réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam au multilatéralisme, à la coopération interparlementaire et au rôle de l'UIP.

Lors de l’UIP-150, Trân Thanh Mân a plaidé pour une coopération internationale renforcée entre les parlements, encourageant le partage d'expériences et le soutien mutuel dans l'élaboration de politiques efficaces face aux défis contemporains.

Soulignant l'importance de placer l'humain au cœur de toute politique pour un développement durable, il a appelé à une action concertée des parlementaires et des nations pour construire un monde juste, prospère et durable.

A cette occasion, il a tenu des rencontres bilatérales fructueuses avec le président et le secrétaire général de l'UIP, ainsi qu'avec des dirigeants parlementaires de divers pays. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l'UIP, ses parlements membres, ainsi que sur l'accroissement du rôle des parlements dans l'élargissement et l'approfondissement de la coopération multisectorielle.

Lors de sa visite officielle en Ouzbékistan, Trân Thanh Mân a rencontré le président ouzbek Chavkat Mirzioïev et s'est entretenu avec la présidente du Sénat ouzbek, Tanzila Narbaïeva, et le président de la Chambre législative de l'Oliy Majlis (Chambre basse) d'Ouzbékistan, Nuriddin Ismoïlov.

Les dirigeants des deux parties ont été unanimes sur la nécessité de renforcer le dialogue politique à tous les niveaux, notamment les échanges de haut niveau, tout en maintenant une étroite coordination et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Reconnaissant un potentiel inexploité de la coopération économique et commerciale, le Vietnam et l'Ouzbékistan ont décidé de dynamiser l'échange d'informations sur les politiques et les marchés, et de faciliter la promotion de l'investissement et du commerce en faveur des entreprises. La coopération sera notamment renforcée dans les secteurs clés de l'énergie et du pétrole, où les deux nations présentent un intérêt et des besoins significatifs.

Lors de son séjour à Tachkent, le président de l'Assemblée nationale, a également rencontré des hommes politiques ouzbeks. Il a en outre participé à un forum d'affaires Vietnam - Ouzbékistan, rencontré des représentants de la diaspora vietnamienne, et visité l'Université d'État des études orientales de Tachkent pour échanger avec les enseignants et étudiants en vietnamien.

