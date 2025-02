Bùi Thanh Son rencontre le PM lao et des dirigeants des Émirats arabes unis

Le 11 février, dans le cadre de sa participation au Sommet mondial des gouvernements 2025 (WGS 2025) et de ses activités aux Émirats arabes unis (EAU), le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a rencontré le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, le vice-président des EAU, Mansour bin Zayed Al Nahyan, et s'est entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des EAU, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son s'est réjoui du développement positif de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, comme en témoignent la réunion entre les deux Politburos et la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos ainsi que les rencontres entre les hauts dirigeants des deux pays.

La coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement a connu d'évolutions positives. Notamment, les échanges commerciaux entre les deux pays en 2024 ont atteint 2,25 milliards d'USD, soit une augmentation de 38,2% par rapport à 2023. De nombreux obstacles dans les projets clés sont activement examinés et résolus.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a suggéré que le Vietnam continue de partager ses expériences en matière de stabilité de la macroéconomie et de construction d’une économie indépendante et autonome.

Les deux parties ont discuté des préparatifs des prochaines visites de haut niveau ; convenu de continuer à ordonner aux ministères et aux branches de mettre en œuvre vigoureusement les accords conclus lors de la réunion entre les deux Politburos et les résultats de la récente 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos pour promouvoir la coopération dans tous les domaines ; améliorer l’efficacité de la coopération en matière d’investissement et promouvoir le développement des infrastructures économiques au Laos.

Vietnam - EAU : concrétiser les engagements

Lors d'une brève rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Thanh Son, le vice-président des Émirats arabes unis (EAU), Mansour bin Zayed Al Nahyan, a souligné que son voyage de travail montrait la ferme détermination du gouvernement vietnamien à promouvoir la réalisation des engagements de haut niveau entre les deux pays, démontrant aussi le respect et la détermination des deux pays à resserrer les liens bilatéraux.

Le responsable vietnamien a suggéré que les deux parties se coordonnent activement pour mettre en œuvre et concrétiser les engagements convenus par les hauts dirigeants, mettre en œuvre le cadre de partenariat global et ratifier bientôt l'Accord de partenariat économique global (CEPA) Vietnam - EAU, créant ainsi une dynamique pour promouvoir les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la défense, de la haute technologie, de la transformation verte, de la transformation numérique, de l'agriculture, du travail, etc.

Le vice-président des EAU a déclaré qu'il avait demandé aux agences et aux fonds d'investissement d'élaborer des plans de coopération dans les domaines susmentionnés, notamment l'envoie du ministre de l'Investissement au Vietnam les 7 au 8 février pour discuter et convenir de projets et de programmes de coopération spécifiques dans les temps à venir.Lors de la rencontre entre Bùi Thanh Son et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des EAU, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux résultats positifs obtenus immédiatement après les visites de haut niveau, notamment la multiplication des visites à tous les niveaux et l'augmentation des contacts et des activités de promotion du commerce et des investissements, avec de nombreux projets potentiels en cours de discussion.

Une onsultation politique en 2025

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux et de signer prochainement un plan d'action pour mettre en œuvre efficacement le partenariat global Vietnam - EAU.

Dans le but de porter le commerce bilatéral à 20 milliards d'USD dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d'accélérer l'approbation et la mise en œuvre effective du CEPA, en s'efforçant de le faire au cours du premier trimestre de 2025 ; de renforcer l'échange et le partage d'informations sur des projets d'investissement potentiels, notamment dans les domaines stratégiques tels que la transformation numérique, la logistique, les énergies renouvelables...

Bùi Thanh Son a souhaité que les EAU soutiennent et partagent leurs expériences avec le Vietnam dans la mise en place d'institutions et de politiques visant à attirer les investissements dans le processus de construction et d'exploitation de centres financiers internationaux à Ho Chi Minh-Ville, Dà Nang et de zones franches à Bà Ria-Vung Tàu, Hai Phong, etc.

Il a également demandé aux EAU de soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie halal et d'élargir l'exportation de produits halal vietnamiens vers le marché des EAU et de la région.

Abdullah bin Zayed Al Nahyan a souligné que les dirigeants des EAU attachaient une grande importance au développement des relations avec le Vietnam, en particulier après la récente visite du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ce pays.Il a demandé aux deux parties d'accroître les échanges et de promouvoir la coopération dans le domaine du travail, dans le contexte où les EAU avaient une forte demande de main-d'œuvre et souhaitaient diversifier les étrangers y vivant et travaillant.

Les deux vice-Premiers ministres ont également convenu d'organiser prochainement une consultation politique en 2025 pour examiner des plans spécifiques, promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines et, en même temps, étudier la création de centres culturels dans chaque pays.

VNA/CVN