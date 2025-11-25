Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung reçoit le ministre néo-zélandais des AE

La Nouvelle-Zélande est l'un des partenaires les plus importants du Vietnam dans la région, a déclaré le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung en recevant Winston Peters, ministre néo-zélandais des Affaires étrangères (AE), à Hanoï le 25 novembre.

Le vice-Premier ministre a souligné que les deux pays entretiennent une confiance politique étroite, partagent l'objectif d'une coopération durable et mutuellement avantageuse, et ont des points de vue similaires sur de nombreuses questions stratégiques.

Il a salué la contribution de Winston Peters au renforcement des relations bilatérales, notamment l'élévation de ces relations au rang de partenariat stratégique global lors de la visite du Premier ministre Christopher Luxon au Vietnam en février dernier.

À cette occasion, le vice-Premier ministre a remercié le gouvernement néo-zélandais pour son aide d'un million de dollars néo-zélandais (560 650 dollars américains) destinée à aider le Vietnam à surmonter les récentes catastrophes naturelles.

Il a suggéré que, dans les prochains mois, les deux parties collaborent étroitement à la mise en œuvre active des accords de haut niveau, en se concentrant sur plusieurs priorités clés, notamment le renforcement de la confiance politique mutuelle grâce au maintien de modalités souples d'échanges et de contacts de haut niveau. et de promouvoir des mécanismes bilatéraux pour examiner et orienter la coopération et renforcer le partage d'informations. Les deux parties devraient renforcer leur coordination et leur soutien mutuel sur les questions et les dialogues stratégiques, tout en promouvant une coopération en matière de défense et de sécurité plus concrète et efficace.

Elles devraient également renforcer la connectivité économique, commerciale et d'investissement ; tirer parti des complémentarités entre les deux économies et du réseau d'accords de libre-échange auxquels elles sont toutes deux parties ; et intensifier le développement de nouveaux modèles de coopération dans les domaines de l'économie verte, de l'économie numérique, de l'économie circulaire et de la réponse environnementale.

L'hôte a ensuite proposé de dynamiser la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, des sciences et technologies, de l'innovation, du tourisme et des échanges entre les peuples.

