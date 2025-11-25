Le chef de l’État définit les priorités lors d'une réunion avec le Bureau présidentiel

Le 25 novembre à Hanoï, le président de la République, Luong Cuong, a présidé une réunion de travail périodique avec le Bureau présidentiel afin d'évaluer la mise en œuvre des missions récentes et de définir les orientations pour la période à venir.

Selon le rapport présenté, durant le mois de novembre 2025, le Bureau présidentiel a rempli efficacement son rôle de conseil stratégique et de synthèse, garantissant la qualité du soutien aux dirigeants de l'État dans l'exécution des missions confiées par le Bureau politique et le Secrétariat, conformément à la Constitution.

De nombreuses activités, tant intérieures qu'extérieures, ont marqué positivement l'action des dirigeants et ont été saluées par l'opinion publique nationale et les partenaires internationaux.

Par ailleurs, la diplomatie a été menée efficacement, notamment à travers la participation du président à la Semaine des dirigeants de l'APEC 2025 en République de Corée et les activités d'accueil des dirigeants étrangers.

Le président Luong Cuong a salué les efforts et le sens des responsabilités des dirigeants et fonctionnaires du Bureau présidentiel. Il a également relevé certaines limites et insuffisances, invitant le Bureau à renforcer dans le suivi situationnel et la coordination. À un peu plus d'un mois de la fin de 2025, il a exhorté le Bureau présidentiel à préparer minutieusement le bilan de 2025 et la planification pour 2026.

Luong Cuong a insisté sur la nécessité de renouveler la pensée stratégique et d'améliorer la qualité des conseils stratégiques. Le Bureau présidentiel doit se concentrer pleinement sur l'élaboration du programme de travail 2026, assurer un soutien efficace aux réunions importantes du Comité directeur central de la réforme judiciaire centrale et du Conseil de la défense et de la sécurité, et préparer soigneusement les activités internes et diplomatiques de fin d'année.

Il a également demandé de maintenir une vigilance particulière sur les conséquences des inondations afin de soutenir les populations, en particulier les familles vulnérables et les foyers démunis, à l'approche du Nouvel An lunaire 2026.

En conclusion, il a appelé les cadres à renforcer leur expertise politique et leur solidarité pour répondre aux exigences croissantes de leur mission au service de l'État.

