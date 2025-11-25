Coopération approfondie entre les deux Partis communistes Vietnam - Cuba

Une délégation du Conseil scientifique des Commissions du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Vu Thanh Mai, vice-président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du PCV, a effectué une visite de travail à Cuba du 16 au 24 novembre.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec la délégation du PCV, Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et secrétaire d'organisation du Parti communiste cubain (PCC), a exprimé sa profonde solidarité et sa sympathie suite aux dégâts causés par les récentes inondations dans le Centre du Vietnam, tout en remerciant Hanoï pour le soutien apporté après le passage de l'ouragan Melissa dans l'Est de Cuba. Il a affirmé que l'entraide mutuelle durant les temps difficiles témoignait de la force de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux nations frères.

Il a également souligné l'importance des expériences vietnamiennes dans la préparation du XIVe Congrès national du PCV, prévu en janvier 2026, un processus jugé similaire aux préparatifs du IXe Congrès national du PCC qui se tiendra en avril 2026.

Pour sa part, Vu Thanh Mai a réaffirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens se tenaient toujours aux côtés du peuple cubain, soulignant la position inébranlable du Vietnam contre la politique d'embargo et contre l'inscription de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Le chef de la délégation vietnamienne a qualifié le soutien au peuple cubain pour surmonter les difficultés économiques actuelles d'"ordre du cœur".

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a tenu des séances de travail avec plusieurs représentants du PCC afin de partager des pratiques concrètes sur le travail du Parti. Ces rencontres ont permis de poursuivre les discussions sur les thèmes abordés lors du 6e Séminaire théorique entre les deux Partis, tenu cette année à La Havane, avec la perspective d'organiser la prochaine édition après leurs Congrès nationaux respectifs.

Lors d'une rencontre, le président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), Fernando González Llort, et la délégation vietnamienne ont mis en exergue le rôle crucial des organisations de masse dans la consolidation des liens fidèles entre les deux peuples. Le héros cubain a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec les organisations d'amitié vietnamiennes, insistant sur la nécessité d'éduquer les jeunes générations sur le patriotisme et sur cette relation fraternelle unique au monde entre Cuba et le Vietnam.

La délégation vietnamienne s'est également rendue dans les provinces de Pinar del Río et de Matanzas pour explorer les potentiels économiques locaux. Elle a également déposé une gerbe de fleurs en hommage du Président Hô Chi Minh dans le parc portant son nom à La Havane.

VNA/CVN