Le président Luong Cuong renforce les liens bilatéraux à l’occasion de l’APEC 2025

Le 31 octobre, à l’occasion de sa participation à la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC, en République de Corée, le président vietnamien, Luong Cuong, a eu de brèves rencontres avec des dirigeants du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, des chefs des délégations de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou et de Hong Kong (Chine).

>> Le Vietnam propose trois axes de coopération prioritaires pour l’APEC

>> Renforcer la coopération substantielle entre le Vietnam et le Brunei

>> Le vice-PM Bùi Thanh Son souligne l’importance d’un commerce ouvert

Photo : VNA/CVN

Les partenaires ont salué le rôle et le prestige croissants du Vietnam sur la scène internationale, exprimant leur admiration pour le développement dynamique du pays, notamment dans les domaines économique et social ainsi que pour ses réformes et innovations récentes.

Ils ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales substantielles et efficaces avec le Vietnam, en mettant l’accent sur des domaines tels que l’économie, le commerce, la science et la technologie, la transformation numérique et la transition verte, ainsi que la coopération face aux défis mondiaux comme le changement climatique, la sécurité alimentaire et la cybersécurité.

Les partenaires ont félicité le Vietnam pour sa désignation en tant que pays hôte de l’APEC 2027, affirmant leur soutien actif et leur volonté de coopérer étroitement avec Hanoï pour garantir le succès de cet événement.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, le président Luong Cuong a adressé les félicitations du Vietnam pour son élection, exprimant sa conviction que le Japon, sous sa direction, atteindra de nouveaux succès. Takaichi Sanae a réaffirmé que le Japon continuerait à accorder de l’importance au Partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Lors de leur rencontre, le président Luong Cuong et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, se sont félicités du développement du Partenariat stratégique global Vietnam - Malaisie. Le Premier ministre Anwar Ibrahim a affirmé que la Malaisie considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires de premier plan et continuera d’accorder une grande priorité au renforcement de leurs relations bilatérales.

Avec le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, le président vietnamien s’est félicité du développement positif des relations bilatérales, notamment de leur élévation au niveau de Partenariat stratégique global. Le Premier ministre néo-zélandais a exprimé le souhait de coopérer étroitement avec le Vietnam en 2026, lorsque le pays assumera la présidence du Conseil des ministres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), afin de renforcer la connectivité entre le CPTPP et ses partenaires.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et chef de la délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée, John Rosso, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam souhaite renforcer les relations d’amitié et de coopération avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et se tient prêt à servir de pont entre l’ASEAN, les États insulaires du Pacifique Sud et le Forum des îles du Pacifique (PIF). Pour sa part, le vice-Premier ministre John Rosso a exprimé le souhait de poursuivre le renforcement de la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement, et de promouvoir, par l’intermédiaire du Vietnam, les liens avec l’ASEAN.

Lors de sa rencontre avec la ministre péruvienne du Commerce extérieur et du Tourisme, Teresa Stella Mera Gomez, le président Luong Cuong a souligné que le Vietnam attache de l’importance aux relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Pérou. La cheffe de la délégation péruvienne a, pour sa part, invité les entreprises vietnamiennes à intensifier leurs investissements au Pérou.

Lors de sa rencontre avec le chef de la délégation de Hong Kong (Chine), John Lee Ka-chiu, les deux parties ont salué les progrès récents de leur coopération et ont discuté des mesures pour renforcer les relations.

Dans la soirée, le président de la République de Corée et son épouse ont offert un dîner de gala solennel en l’honneur des dirigeants participant à la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC.

VNA/CVN