Le ministre des AE reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma

Le ministre des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, a reçu, le 25 novembre à Quang Ninh, le gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma, Yamamoto Ichita, en marge du Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon, organisé du 24 au 25 novembre 2025.

>> Un vice-ministre des AE reçoit le directeur de l'Institut de gouvernement et de gestion Matsushita

>> Renforcer la coopération décentralisée Vietnam - Japon

>> Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon : bâtir un avenir durable

Photo : VNA/CVN

Le ministre Lê Hoài Trung a chaleureusement salué la présence du gouverneur Yamamoto à cet événement, le premier du genre organisé au Vietnam conformément aux accords conclus entre les dirigeants des deux pays. Il a souligné le dynamisme de la coopération entre le Vietnam et la préfecture de Gunma, notamment dans les échanges entre les peuples, la formation, l’accueil de travailleurs vietnamiens, ainsi que dans l’appui aux entreprises et la promotion des investissements. Il a également remercié les autorités de Gunma pour l’attention accordée à la communauté vietnamienne résidant, étudiant et travaillant dans la préfecture.

Le ministre a exprimé sa gratitude pour le soutien constant du gouvernement japonais et de ses collectivités locales au développement du Vietnam. Il a mis en avant l’efficacité de la coopération décentralisée Vietnam - Japon, devenue un pilier des relations bilatérales, et a souhaité que Gunma continue d’accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.

Il a proposé d’élargir la coopération à de nouveaux domaines concrets et innovants, tels que l’agriculture et l’industrie de haute technologie, la formation de ressources humaines de qualité, ainsi que les secteurs émergents comme les terres rares, l’intelligence artificielle ou encore les sciences quantiques.

Le gouverneur Yamamoto a remercié le ministre vietnamien pour son accueil et s’est dit honoré de participer au Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon. Il a indiqué que Gunma envoie chaque année une délégation d’entreprises au Vietnam pour explorer les opportunités d’affaires, plusieurs d’entre elles envisageant déjà d’élargir leurs investissements dans l’industrie manufacturière, les industries de soutien, l’agriculture de haute technologie et le tourisme.

Gunma souhaite promouvoir des modèles concrets de coopération entre entreprises et collectivités pour former une main-d’œuvre de haute qualité au bénéfice des deux pays. Le gouverneur a également affirmé que la préfecture poursuivra ses programmes de soutien à la communauté vietnamienne, qu’elle considère comme un pont essentiel entre les deux nations.

Le ministre Lê Hoài Trung a confirmé que son ministère continuerait d’accompagner Gunma et les localités vietnamiennes afin de renforcer une coopération plus substantielle et efficace dans les années à venir.

VNA/CVN