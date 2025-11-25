Vietnam et Inde envisagent une évaluation des dix ans du partenariat stratégique intégral

Le Professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie et président du Conseil central de théorie, a reçu, mardi 25 novembre à Hanoï, Tshering W. Sherpa, ambassadeur de l’Inde au Vietnam.

Nguyên Xuân Thang a souligné le rôle essentiel de l’ambassade de l’Inde en tant que passerelle pour promouvoir la coopération entre l’Académie et ses partenaires indiens. Il a exprimé son admiration pour les réalisations majeures de l’Inde dans les domaines de l’énergie, de la technologie et de l’intelligence artificielle, estimant que ces avancées reflètent une approche renouvelée, intégrée et ambitieuse du développement, qu’il soit économique, social ou en matière de sécurité nationale.

Évoquant la dynamique positive des relations bilatérales depuis leur élévation en 2016 au rang de partenariat stratégique intégral, Nguyên Xuân Thang a rappelé la fierté de l’Académie d’abriter le Centre d’études indiennes, fruit d’une initiative commune des dirigeants des deux pays. Ce centre illustre l’attention particulière que le Parti et l’État vietnamiens portent à cette relation privilégiée.

Il a relevé que la prise de fonctions de l’ambassadeur Tshering W. Sherpa intervient à un moment particulièrement significatif, alors que les deux pays se préparent à célébrer le 10ᵉ anniversaire de leur partenariat stratégique intégral. À cette occasion, il a proposé l’organisation conjointe d’un colloque destiné à évaluer une décennie de coopération.

Réaffirmant la volonté du Vietnam de promouvoir un esprit d’autonomie stratégique, de résilience et de confiance pour avancer vers une nouvelle phase de développement, Nguyên Xuân Thang a souhaité intensifier les échanges avec l’Inde, puissance émergente de premier plan, afin d’en tirer des enseignements utiles.

Pour sa part, l’ambassadeur Tshering W. Sherpa a déclaré que l’Inde et le Vietnam œuvraient ensemble à la construction d’une région Indo-Pacifique ouverte et inclusive. Impressionné par les performances socio-économiques du Vietnam, il a présenté plusieurs propositions visant à renforcer la coopération avec l’Académie dans les années à venir : organisation d’un colloque rétrospectif sur dix ans de partenariat stratégique intégral Vietnam – Inde, élaboration de programmes de formation spécialisés, publication d’un ouvrage commun célébrant cette décennie, et invitation adressée à la direction de l’Académie pour une visite officielle en Inde.

Il a enfin affirmé qu’il s’emploierait activement à renforcer les liens entre l’Académie et les institutions indiennes.

