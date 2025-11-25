Quang Ninh

Renforcer la coopération décentralisée Vietnam - Japon

À l’occasion de sa participation au Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 25 novembre, le gouverneur de la préfecture de Gunma, Yamamoto Ichita, le conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, Takebe Tsutomu, ainsi que la délégation des représentants des localités japonaises participant au Forum.

En recevant le gouverneur de Gunma - la préfecture compte 56 entreprises investissant au Vietnam et une communauté vietnamienne d’environ 16.000 personnes -, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué sa participation au Forum. Il a souligné que cet événement contribue à la concrétisation de l’accord conclu avec l’ancien Premier ministre japonais Ishiba Shigeru en avril 2025.

Pham Minh Chinh a souligné le soutien et le message de félicitations de la Première ministre japonaise Takaichi pour cet événement, auquel près de 50 localités et des centaines d’entreprises des deux pays ont confirmé leur participation. Il a encouragé Gunma à continuer de promouvoir sa coopération avec la province de Quang Ninh, en particulier dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

Le Premier ministre a en outre invité Gunma à proposer des projets concrets, en particulier dans les domaines où la préfecture excelle, tels que la formation, l’agroalimentaire, la fabrication d’équipements de transport, la chimie, les plastiques, l’agriculture technologique, les services liés aux personnes âgées et le tourisme - en particulier à Quang Ninh, berceau de la baie de Ha Long.

Lors de la séance de travail avec le conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, Takebe Tsutomu, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé sa récente rencontre avec la Première ministre Takaichi et leur accord pour renforcer la coopération bilatérale, y compris au niveau local.

Le dirigeant vietnamien a invité le responsable japonais à continuer de soutenir la mise en œuvre concrète du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon. Cela inclut le renforcement des relations avec la nouvelle administration de la Première ministre Takaichi, la promotion de la coopération décentralisée (notamment entre Hokkaido et Quang Ninh) dans l’agriculture, l’investissement, l’éducation et le tourisme, ainsi que le soutien à l’intégration et au respect de la loi par les travailleurs vietnamiens au Japon.

Lors de sa rencontre avec les représentants de nombreuses localités japonaises, y compris Yamanashi, Niigata, Tokushima, Osaka, Shimane, Hiroshima, Miyagi et Wakayama, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l’importance de la coopération entre les localités des deux pays en tant qu’un secteur important des relations Vietnam - Japon.

Il a encouragé la mise en œuvre concrète des accords existants, la promotion des échanges de délégations et l’incitation des entreprises japonaises à renforcer leurs investissements au Vietnam, notamment dans l’industrie de transformation, l’agriculture de haute technologie, la transformation numérique et la transition verte, en veillant au transfert de technologie.

Il a également invité le Japon à faciliter l’accès des entreprises vietnamiennes aux marchés locaux, à soutenir les liens des petites et micro-entreprises japonaises (particulièrement celles de la région du Kansai) avec leurs homologues vietnamiennes, et à renforcer la formation de ressources humaines qualifiées dans des domaines comme les semi-conducteurs...

