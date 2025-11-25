Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon : bâtir un avenir durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les collectivités et entreprises japonaises à continuer de faire confiance et à s’engager avec le Vietnam dans son processus de développement, contribuant ainsi à la prospérité mutuelle et au renforcement du Partenariat stratégique global Vietnam - Japon, lors du premier Forum de coopération locale Vietnam - Japon, tenu le 25 novembre, à Quang Ninh.

Marquant une étape importante du Partenariat stratégique global entre les deux pays, l’événement a réuni le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, près de 50 représentants des autorités locales des deux pays, ainsi que des délégués de ministères, d’associations et de centaines d’entreprises vietnamiennes et japonaises. Le Premier ministre japonais a également adressé un message de félicitations au Forum.

Placé sous le thème : "Accompagner un développement global - Créer un avenir durable", le Forum a été organisé pour concrétiser les accords bilatéraux convenus au niveau des plus hautes autorités, tout en promouvant la coopération entre collectivités locales et entreprises, en renforçant les connexions, l’échange d’expériences et la mise en œuvre de projets concrets apportant des bénéfices tangibles aux populations des deux pays.

Plus de 100 activités de mise en réseau et de travail direct entre collectivités locales et entreprises ont eu lieu dans le cadre du forum, accompagnées d’une exposition locale Vietnam - Japon présentant plus de 40 stands de produits typiques et un espace d’échanges culturels.

Lors de son allocution d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a souligné le rôle central des collectivités locales et des entreprises dans la mise en œuvre de la coopération bilatérale. Il a exprimé sa confiance que les collectivités locales participeraient activement à la concrétisation des engagements stratégiques, transformant les accords en projets, programmes et réalisations concrètes, permettant ainsi aux populations locales de bénéficier directement des résultats de la coopération Vietnam - Japon.

S’appuyant sur plus de 1.300 ans d’échanges entre les peuples et plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques officielles, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que les relations Vietnam - Japon sont aujourd’hui "sincères, affectueuses, fiables, substantielles, efficaces et mutuellement bénéfiques". Il a souligné que le Japon est devenu un partenaire stratégique majeur pour le Vietnam dans de nombreux domaines : premier partenaire en matière d’APD et de main-d’œuvre, troisième en termes d’investissements, quatrième pour le commerce et le tourisme.

Depuis l’élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global en 2023, les deux pays ont mis en place de nombreux mécanismes de dialogue dans les domaines diplomatique, de la défense, de la sécurité et du travail, renforçant la confiance mutuelle. L’intégration économique bilatérale s’est intensifiée, notamment dans les infrastructures, l’éducation, la santé, l’industrie, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines. La coopération s’étend à de nouveaux secteurs tels que la transformation numérique, l’économie verte, l’économie circulaire et l’économie créative, la science et la technologie étant identifiées comme un pilier nouveau ouvrant de nouvelles opportunités d’innovation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les résultats positifs de la coopération bilatérale : une augmentation de 20% du commerce bilatéral, plus de 8 milliards de dollars d’investissements japonais au Vietnam, une hausse de plus de 20% du nombre de Vietnamiens vivant au Japon, et de nombreux accords locaux signés récemment. Il a également exprimé sa haute appréciation pour la contribution précieuse des collectivités et des entreprises japonaises au développement socio-économique du Vietnam et au renforcement des relations bilatérales.

Concernant l’environnement des affaires et des investissements, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement vietnamien poursuit des solutions cohérentes basées sur le principe des "3 fluidités" : institutions transparentes, infrastructures fluides, gouvernance intelligente. En matière d’institutions, il a insisté : "Transformer les institutions d’un obstacle en un avantage compétitif national", "Les institutions sont un moteur, une ressource et un objectif du développement", et "Aller de l’avant pour ouvrir la voie au développement".

Pour les infrastructures, le Premier ministre a demandé une connexion complète entre provinces, régions et au niveau international, incluant les autoroutes, les lignes ferroviaires à grande vitesse, le métro urbain, les aéroports et les ports, afin de faciliter la coopération efficace. La gouvernance intelligente doit viser à gérer efficacement tout en créant des opportunités de développement, mobiliser pleinement les ressources, supprimer le mécanisme du "demander - donner" et appliquer le modèle de gouvernement local à deux niveaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le potentiel de coopération Vietnam - Japon reste très important et a invité les deux parties à exploiter de manière proactive les ressources et atouts des collectivités locales selon le principe "bénéfice mutuel". Le Vietnam possède des localités nécessitant capitaux, technologies et industries auxiliaires, tandis que certaines régions japonaises font face au vieillissement de la population et à une pénurie de main-d’œuvre, nécessitant de nouvelles ressources.

Dans le cadre du forum, le Premier ministre a insisté sur le principe de "placer les entreprises et les populations au centre, comme acteurs, objectifs, moteurs et ressources principales de la coopération". Il a invité les collectivités à écouter activement les besoins des entreprises, créer un environnement favorable à l’investissement et s’assurer que les populations bénéficient directement : de meilleurs emplois, des revenus plus élevés et des compétences renforcées.

En matière d’innovation et de transformation numérique, le Premier ministre a encouragé le développement de modèles de coopération dans le numérique, l’intelligence artificielle, les villes intelligentes, les centres de R&D et les incubateurs de start-up. Il a souhaité que le Japon partage son expérience et soutienne le Vietnam dans la construction d’un écosystème d’innovation, dans la promotion de la transformation numérique au sein des administrations locales et dans le renforcement des capacités en matière de politiques publiques, notamment pour l’IA, les infrastructures mobiles et les semi-conducteurs.

La coopération pour la transition verte, l’adaptation au changement climatique, la gestion des ressources et la prévention des catastrophes a également été mise en avant. Le Premier ministre a proposé d’échanger des expériences et de soumettre des projets concrets portant sur les infrastructures vertes, la lutte contre les inondations urbaines, le traitement des déchets et eaux usées, l’agriculture intelligente face au changement climatique et les énergies renouvelables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l’esprit de travail du Premier ministre japonais Takaichi : "Travailler ! Travailler ! Travailler et travailler !" et a réaffirmé l’engagement du Vietnam à accompagner les collectivités et investisseurs japonais selon le principe des "3 ensembles" : écouter et comprendre ensemble, partager la vision et l’action ensemble, agir ensemble pour réussir et profiter ensemble, pour un développement rapide et durable.

Le Premier ministre a exprimé sa conviction que ce premier Forum constituera un "nouveau coup d’accélérateur" pour une coopération pleine de perspectives et d’innovation, conformément au principe "sincérité - affection - confiance - substance - efficacité - bénéfice mutuel", conformément aux aspirations des deux nations et peuples.

