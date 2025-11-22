Aide internationale au Vietnam pour son relèvement après les catastrophes naturelles

Plusieurs pays tels que le Royaume-Uni, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande, ainsi que des organisations internationales comme l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), ont annoncé leur soutien au Vietnam afin de faire face aux graves dommages provoqués par les tempêtes et les inondations prolongées, particulièrement dans le Centre du pays.

Photo : VNA/CVN

Le 21 novembre, le gouvernement sud-coréen a annoncé une aide d’urgence d’un montant d’un million de dollars. Cette aide est mise en œuvre par l’intermédiaire de l’OIM au Vietnam.

L’aide de la République de Corée se concentre sur le soutien aux populations contraintes de se déplacer temporairement, d’être évacuées, ainsi qu’aux communautés touchées par les violentes typhons Bualoi et Matmo qui ont ravagé le Nord du Vietnam depuis la fin septembre 2025.

Selon Mme Kendra Rinas, cheffe de mission de l’OIM au Vietnam, l’OIM déploie un plan de réponse et de relèvement en deux phases. Phase d’urgence : soutien aux ménages pour répondre à leurs besoins essentiels sous forme d’aides financières polyvalentes. Phase de relèvement précoce : appui à la réparation et à la construction de logements grâce à des sessions de formation sur les habitations sûres et résilientes face au changement climatique, et des aides financières conditionnelles.

Photo : VNA/CVN

Toujours le 21 novembre, l’ambassade du Royaume-Uni a annoncé que le gouvernement britannique venait de débloquer une aide supplémentaire de 300.000 livres sterling pour soutenir les opérations humanitaires au Centre du Vietnam. Cette aide, ajoutée aux 500.000 livres sterling accordées en octobre 2025, porte le total du soutien d’urgence britannique cette année à 800.000 livres sterling.

Cette aide fait partie du paquet d’assistance du Royaume-Uni destiné au Vietnam et aux Philippines, deux pays de l’ASEAN lourdement frappés par de récents typhons.

Le nouveau financement sera mis en œuvre par l’intermédiaire de l’UNICEF, en coordination étroite avec le Département vietnamien de gestion des digues et de prévention des catastrophes. Il vise à fournir des secours d’urgence dans la province de Gia Lai, incluant : aides financières, eau potable et articles d’hygiène.

L’ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew, a souligné qu’en tant que partenaire stratégique global et membre du Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe au Vietnam, le Royaume-Uni est prêt à coopérer étroitement pour répondre aux besoins urgents et contribuer au renforcement de la résilience climatique et de l’adaptation à long terme.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le 17 novembre, l’ambassade des États-Unis à Hanoï avait annoncé que les États-Unis apporteraient une aide d’urgence de 500.000 dollars pour soutenir le Vietnam dans le relèvement après les tempêtes Fengshen et Kalmaegi.

L’aide vise à accompagner les familles et communautés les plus touchées en leur garantissant des besoins essentiels tels que des abris temporaires et de l’eau potable. Cette somme s’ajoute au financement de 500.000 dollars accordé en octobre 2025 pour aider le Vietnam à faire face aux typhons.

Le 13 novembre, le gouvernement néo-zélandais a annoncé une aide humanitaire d’un montant d’un million de dollars néo-zélandais. Cette aide sera distribuée à la population par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales néo-zélandaises travaillant avec des partenaires vietnamiens, dans le cadre du programme néo-zélandais de Partenariat pour la réponse aux catastrophes.

L’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford, a affirmé que la Nouvelle-Zélande, en tant que partenaire stratégique global du Vietnam, se tenait aux côtés du gouvernement et du peuple vietnamien en cette période difficile, dans l’espoir que cette aide contribuera aux efforts d’urgence et aidera les communautés touchées à reconstruire leur vie.

VNA/CVN