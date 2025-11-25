Le président vietnamien reçoit le gouverneur de l'oblast de Kalouga de Russie

Le président vietnamien Luong Cuong a reçu le 25 novembre à Hanoï, Vladislav Valerievich Shapsha, gouverneur de l'oblast de Kalouga de Russie, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, le président Luong Cuong a rappelé la gratitude du Vietnam pour le soutien historique de l'Union soviétique et de la Russie, tant durant la lutte pour l'indépendance que dans la reconstruction et le développement du pays aujourd'hui.

Le président a souligné que, dans un contexte international complexe et en évolution rapide, le Vietnam attache une grande importance au renforcement des relations d'amitié et de Partenariat stratégique global avec la Russie. Il s'est déclaré convaincu que la visite du gouverneur favoriserait la mise en œuvre des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays et renforcerait la coopération entre le Vietnam et la Russie, ainsi qu'entre Kalouga et les localités vietnamiennes.

Luong Cuong a salué les efforts des dirigeants de l'oblast de Kalouga pour connecter les entreprises, attirer des investissements, promouvoir le commerce, les échanges culturels, le tourisme, ainsi que la coopération scientifique, éducative et agricole à haute technologie avec le Vietnam.

Il a souligné que la coopération entre les collectivités locales est essentielle pour approfondir les relations et la compréhension mutuelle, et qu'il convient de généraliser les modèles de partenariat bilatéral.

Pour sa part, le gouverneur Vladislav Valerievich Shapsha a exprimé son souhait d'élargir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines. Il a assuré son soutien aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir dans la province et à l'accueil des étudiants et chercheurs vietnamiens dans ses institutions éducatives et scientifiques.

Vladislav Valerievich Shapsha a particulièrement apprécié les investissements vietnamiens dans l'agriculture de haute technologie, notamment l'élevage et la transformation laitière, soulignant leur rôle dans la sécurité alimentaire russe et le renforcement des liens entre les peuples.

Il a présenté ses condoléances aux populations touchées par les catastrophes naturelles et exprimé son souhait que le Vietnam surmonte rapidement leurs conséquences.

Le gouverneur a enfin remercié le Parti, l'État du Vietnam et le président Luong Cuong pour la décision de lui décerner la Médaille de l'amitié.

