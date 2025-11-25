Le ministre vietnamien des Affaires étrangères s'entretient avec le président du Guangxi

Le 25 novembre à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, également secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) s'est entretenu avec Wei Tao, président de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine).

Le chef de la diplomatie vietnamienne a salué le choix du dirigeant chinois de visiter le Vietnam immédiatement après sa prise de fonction, témoignant de l'importance que le Guangxi accorde à ses relations avec le Vietnam.

Photo : VNA/.CVN

Lê Hoài Trung a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement chinois pour son soutien de 500.000 dollars à la suite des récentes inondations.

Les deux parties se sont félicitées du développement rigoureux des relations bilatérales, le Vietnam demeurant pour la 26ᵉ année consécutive le premier partenaire commercial du Guangxi, avec des échanges commerciaux d'environ 42 milliards de dollars en 2024, en hausse de 16,4%.

Pour l'avenir, le ministre vietnamien a plaidé pour une accélération de la connectivité des infrastructures, l'expansion des importations agricoles et le pilotage de "poste frontalier intelligent". Il a également insisté sur des percées dans la coopération scientifique et technologique, notamment l'intelligence artificielle, l'octroi de bourses d'études, etc.

Photo : VNA/CVN

Le ministre Lê Hoài Trung a proposé de maintenir une coordination étroite dans la gestion de la frontière terrestre, de mettre en œuvre efficacement les trois documents juridiques et accords connexes, de traiter de manière appropriée les incidents survenant à la frontière, ainsi que de coopérer pour assurer l'exploitation sûre et efficace du site paysager des cascades de Ban Giôc (Vietnam) - Detian (Chine), afin d'attirer davantage de visiteurs.

Partageant ces propositions, Wei Tao a réaffirmé l'engagement du Guangxi à concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants, contribuant au renforcement du partenariat de coopération stratégique global et à l'édification de la Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il a invité les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens à visiter le Guangxi en 2026, dans le cadre de leurs déplacements en Chine. Il a également proposé de renforcer la coopération en matière d'intelligence artificielle, de développer des postes-frontaliers intelligents et les connexions d'infrastructures ; d'intensifier la collaboration en secours et sauvetage d'urgence dans les zones frontalières des deux pays ; ainsi que de poursuivre la promotion de la coopération culturelle, touristique et des échanges humanistes.

VNA/CVN