Le Vietnam et l’UNICEF renforcent leur coopération en matière de droits de l’enfant

Le 25 novembre au matin, à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le Professeur et Docteur Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie et président du Conseil central de théorie, a reçu June Kunugi, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Asie de l’Est et le Pacifique.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Nguyên Xuân Thang, a souligné que le soutien de l’UNICEF avait largement contribué à transformer les perceptions, notamment dans l’établissement, la protection et la garantie des droits de l’enfant, l’accès aux services de santé, d’éducation et l’intégration des politiques liées aux enfants.

Évoquant les défis majeurs auxquels le Vietnam doit faire face - notamment les impacts du changement climatique, des catastrophes naturelles, ainsi que la protection des droits de l’enfant dans un contexte de développement sans précédent des technologies numériques et de l’intelligence artificielle -, Nguyên Xuân Thang a proposé que l’UNICEF et le Vietnam, y compris son Académie, mettent en place des mécanismes de dialogue politique, des programmes ou projets de coopération couvrant à la fois la recherche, le conseil politique et la formation des cadres en matière de protection des droits de l’enfant.

Indiquant que le Vietnam accélère la construction de bases de données nationales sur la population et divers domaines de la vie sociale, Nguyên Xuân Thang a suggéré que l’UNICEF puisse soutenir le pays dans l'élaboration d’une base de données nationale sur les enfants.

Lors de la rencontre, June Kunugi, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, a indiqué que sa visite de travail au Vietnam s’inscrivait dans le cadre du 50ᵉ anniversaire de la coopération Vietnam - UNICEF.

Elle a également salué les réalisations remarquables du Vietnam, telles que la forte réduction de la mortalité infantile et de la malnutrition, le développement de l’éducation préscolaire, la généralisation de l’enseignement primaire et l’amélioration du système de protection de l’enfance.

Partageant les propositions du professeur Nguyên Xuân Thang, la directrice régionale a exprimé son intérêt pour l’établissement d’un cadre de coopération global avec l’Académie, soulignant que toutes les politiques et tous les programmes doivent placer l’enfant au centre et reposer sur des données factuelles.

Lors de la séance de travail, les deux parties sont convenues des orientations de coopération à venir, portant sur la recherche, le conseil politique, la formation des cadres, le soutien à la transformation numérique et au développement de données sur les enfants, ainsi que l’organisation conjointe de séminaires et de colloques internationaux.

Le même jour, l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'UNICEF ont organisé conjointement un séminaire pour partager les résultats de recherches sur la coopération entre le Vietnam et l'UNICEF en matière de création d'opportunités de développement pour les enfants.

Lors du séminaire, des scientifiques et des experts des deux parties ont évalué les réalisations du Vietnam au cours de 50 ans de mise en œuvre des objectifs pour les enfants et ont formulé des recommandations sur l'Agenda pour les enfants (2026-2030), avec une vision à l'horizon 2045 ; et ont identifié les tendances mondiales affectant les enfants.

VNA/CVN