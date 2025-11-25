Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des responsables de groupes financiers internationaux

Dans l'après-midi du 25 novembre à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une séance de travail avec des responsables des entreprises internationales du secteur financier, en marge du Forum économique d'automne 2025, axée sur l'édification d'un écosystème pour le futur Centre financier international au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette rencontre stratégique a réuni des dirigeants ministériels et des représentants de groupes financiers et technologiques étrangers de premier plan, tels que Sun Seven Stars, Sunwah, Deepgreeenx, Ant International, Dragon Capital, Binance Investment Co., Ltd, Nam Á Bank, VietinBank, MB Bank, Tiktok Vietnam, VinaCapital et REE Corp.

À cette occasion, les représentants des grands groupes et institutions financières régionales et mondiales ont échangé et partagé leur vision, réaffirmant leur engagement à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre financier international de premier plan et à soutenir un développement économique et social durable.

Ils se sont intéressés aux questions de cadre institutionnel, de transparence et de procédures administratives, aux droits de propriété, aux normes internationales, ainsi qu'aux ressources humaines nécessaires au fonctionnement du centre financier. Ils ont également évoqué les mécanismes pour attirer et développer des talents de haut niveau, créer un environnement favorable aux experts et développer des produits et services financiers tels que la bourse, l'assurance, la banque, la fintech et les actifs numériques.

Photo : VNA/CVN

En réponse, le Premier ministre a souligné que le Vietnam, économie en transition nécessitant des capitaux pour sa phase d'accélération, s'attache à bâtir "des institutions ouvertes, des infrastructures fluides et une gouvernance intelligente".

En parallèle du renouveau des moteurs de croissance traditionnels, le Vietnam se concentre sur les secteurs émergents et le développement de l'économie numérique, verte, circulaire et fondée sur la connaissance, nécessitant ainsi des infrastructures liées à l'intelligence artificielle (IA) et à la blockchain.

Réitérant le principe "bénéfices harmonisés, risques partagés", le Premier ministre a affirmé que le gouvernement reste à l’écoute, comprend les besoins et crée toutes les conditions favorables pour que les investisseurs mènent à bien leur coopération au Vietnam.

VNA/CVN