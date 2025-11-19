Nouvelle-Zélande, un partenaire stratégique intégral clé du Vietnam dans la région

Les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande ont connu un essor remarquable, marquées par l’élévation, février 2025, de leur partenariat au rang de partenariat stratégique intégral à l’occasion du 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Ce demi-siècle de coopération illustre la confiance solide entre les deux pays et leur détermination à hisser les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur.

Photo : VNA/CVN

Dans un échange avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Océanie, l’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a souligné la poursuite active des visites et échanges de haut niveau sur tous les canaux, notamment la visite du vice-Premier ministre Trân Hông Hà en Nouvelle-Zélande du 19 au 21 novembre, témoignant du haut niveau de confiance politique et stratégique. Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec la Nouvelle-Zélande, l’un de ses partenaires stratégiques intégraux clés dans la région.

Selon l’ambassadeur, malgré les progrès remarquables accomplis au cours des cinquante dernières années, le potentiel de coopération bilatérale demeure immense. La mise en œuvre imminente du programme d’action destiné à concrétiser le Partenariat stratégique intégral permettra d’exploiter plus pleinement les complémentarités et les atouts respectifs des deux pays. Il a plaidé pour un approfondissement des domaines de coopération traditionnels, un renforcement de l’efficacité des mécanismes bilatéraux et une intensification des échanges de délégations.

L’ambassadeur a par ailleurs insisté sur la nécessité de dynamiser la coopération économique ainsi que dans les domaines de la défense et de la sécurité. Il a appelé à un rapprochement plus étroit entre deux économies hautement complémentaires – toutes deux parties à plusieurs accords de libre-échange - afin d’atteindre l’objectif ambitieux de 3 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux dès 2026. Enfin, il a réaffirmé que l’éducation et la formation devaient rester un pilier fondamental de cette relation.

Il a par ailleurs appelé à élargir la coopération dans les domaines à fort potentiel, dont les sciences et technologies, la transformation numérique, l’agriculture de haute technologie, la transition verte et la réponse au changement climatique – désormais un pilier du Partenariat stratégique intégral.

Le diplomate a souligné que l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes directes entre les deux pays constituerait un levier puissant pour stimuler le commerce, l’investissement, le tourisme et les échanges humains.

Il a par ailleurs salué le rôle irremplaçable de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande, véritable pont vivant entre les deux nations. Grâce à son dynamisme et à son ancrage profond dans les deux sociétés, elle contribue de manière décisive au renforcement constant des liens bilatéraux.

Il s’est déclaré convaincu que la prochaine rencontre entre le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et la communauté vietnamienne offrira à celle-ci une précieuse opportunité d’exprimer ses aspirations, de formuler des propositions concrètes au service du développement du pays, et de poursuivre son action exemplaire de promotion de l’image, des produits et de la riche culture vietnamienne en Nouvelle-Zélande comme à l’échelle internationale.

VNA/CVN