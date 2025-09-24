Le chef du Parti au XIe Congrès d’émulation de l’armée

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a assisté mercredi 24 septembre à Hanoï au XI e Congrès d’émulation de l’Armée populaire du Vietnam pour la période 2020-2025, organisé par la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense.

Le Congrès s’est tenu sous le thème : "Valoriser la tradition héroïque et les nobles qualités des soldats de l’Oncle Hô, l’ensemble de l’Armée s’engage dans la construction d’une armée révolutionnaire, régulière et moderne, assurant fermement la défense de la République socialiste du Vietnam et accompagnant le pays vers une ère de richesse, de prospérité, de civilisation et de bonheur".

Dans son discours d’ouverture, le ministre de la Défense, Phan Van Giang, a souligné que ces dernières années, le mouvement d’émulation de l’Armée s’était développé en ampleur et en profondeur, devenant une véritable force motrice incitant collectifs et individus à surmonter les difficultés et à accomplir brillamment leurs missions, contribuant ainsi aux grandes victoires de la nation.

Selon lui, ce XIe Congrès constitue une étape importante pour mettre à l’honneur les réalisations, les exploits et les nouveaux acteurs apparus et en développement dans le mouvement d’émulation au cours des cinq dernières années, tout en définissant les orientations, objectifs et mesures pour intensifier ce mouvement et mener efficacement le travail de récompense durant les cinq prochaines années.

Pour la période 2025-2030, sous le thème "Solidarité, discipline, percée, créativité, détermination à la victoire", le mouvement d’émulation se concentre sur la poursuite efficace des plans, programmes et contenus prioritaires, ainsi que sur le développement et la généralisation des modèles exemplaires... Parallèlement, l’ensemble de l’armée organise avec succès des activités d’émulation pour célébrer les grands événements politiques du Parti, du pays et de l’Armée, en particulier l’intensification des mouvements en l’honneur du XIIᵉ Congrès de l’organisation du Parti de l’Armée en 2025, du XIVᵉ Congrès national du Parti ainsi que des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

