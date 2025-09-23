Le Vietnam chérit son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec le Tadjikistan

Le président Luong Cuong a rencontré son homologue tadjik Emomali Rahmon, lundi 22 septembre à New York, dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis pour assister au débat général de haut niveau de la 80 e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80) et participer à des activités bilatérales dans le pays.

Le chef de l’État vietnamien a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance au renforcement et au développement de son amitié traditionnelle et de sa coopération multiforme avec le Tadjikistan.

Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de renforcer la collaboration dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de l’éducation, du tourisme et des échanges populaires afin de promouvoir la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux nations.

Le président Emomali Rahmon a, de son côté, exprimé la haute estime du Tadjikistan et sa volonté de renforcer ses relations de coopération globales avec le Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire important en Asie du Sud-Est et que le Tadjikistan souhaitait élargir sa coopération avec le Vietnam et, par l’intermédiaire du Vietnam, développer sa coopération avec d’autres pays de la région et de l’ASEAN.

Le chef de l’État tadjik a mis en avant les domaines potentiels de collaboration renforcée, notamment l’agriculture, la connectivité ferroviaire et le développement des infrastructures.

Les deux dirigeants ont salué les avancées positives de la coopération bilatérale et ont déclaré que les deux parties disposaient encore d’un important potentiel inexploité et d’une marge de manœuvre pour promouvoir une coopération globale dans tous les domaines.

Ils ont convenu de promouvoir la coopération et le soutien mutuels au sein des forums multilatéraux, notamment à l’ONU, tout en échangeant des points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.

À cette occasion, le président Luong Cuong a invité le président Emomali Rahmon à se rendre au Vietnam et à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï à la fin octobre. Le dirigeant tadjik a remercié la président Luong Cuong pour son invitation et l’a invité à effectuer prochainement une visite officielle au Tadjikistan.

