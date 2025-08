Réunion inaugurale du Comité de pilotage pour le développement de l'économie privée

Comme annoncé lors de l'événement, le Bureau politique a publié la Résolution n° 68-NQ/TW le 4 mai. Pour la mettre en œuvre, l'Assemblée nationale (AN) a adopté la Résolution n° 198/2025/QH15 définissant les mécanismes et politiques spécifiques pour soutenir la croissance du secteur économique privé, suivie de la Résolution gouvernementale n° 139/NQ-CP détaillant le plan de mise en œuvre du document de l'AN.

Conformément à la Résolution gouvernementale n° 138/NQ-CP relative au plan d'action pour la mise en œuvre de la Résolution 68, 56 tâches ont été définies, tandis que la Résolution 139 en a assigné 26 supplémentaires. Onze ministères et agences ont été désignés comme responsables, et 17 tâches doivent être achevées en 2025. À ce jour, seules six ont été achevées ; les 11 restantes doivent donc être achevées d'ici la fin de l'année.

Dans son allocution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les membres du comité à examiner, compléter et exécuter les tâches et solutions assignées dans le cadre de leurs compétences. Il a souligné la nécessité de finaliser les plans d'action aux niveaux ministériel, sectoriel et local, d'identifier les obstacles institutionnels et juridiques et de proposer des solutions concrètes.

Il a également souligné l'importance d'évaluer la perception de ces résolutions par les entreprises et la société, ainsi que leur degré d'engagement. Le Comité de pilotage doit proposer des moyens d'encourager et de favoriser une plus grande participation du secteur privé.

Selon une enquête récente, la confiance des entreprises dans la Résolution 68 est globalement positive. Cependant, 50% des entreprises interrogées estiment que le soutien local aux entreprises reste insuffisant à bien des égards.

Le chef du gouvernement a appelé à un renforcement des inspections et de la supervision afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil gouvernemental, en évitant les mesures symboliques et la recherche de résultats. La mesure ultime du succès, a-t-il déclaré, est la croissance des entreprises et leur contribution au PIB, à la science et à la technologie, à l'innovation, à la productivité du travail et à la prospérité nationale.

