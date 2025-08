Luong Cuong visite et prononce un discours politique à la Ligue des États arabes

Le président a été accueilli par Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue, ainsi que par des ambassadeurs et chefs de mission représentant les pays membres. Ensemble, ils ont assisté à la cérémonie de levée du drapeau vietnamien.

Dans son allocution, Luong Cuong a exprimé la volonté du Vietnam d’ouvrir un nouveau chapitre de coopération multiforme avec les pays arabes, sur la base de la paix, de la coopération et du développement. Il a partagé les positions du Vietnam sur la conjoncture internationale et régionale, les réalisations du Renouveau, les orientations stratégiques du pays dans la nouvelle ère, ainsi que sa vision pour les relations futures avec les pays arabes.

Face à un contexte mondial complexe, le président a souligné que tous les pays avaient la responsabilité de préserver la paix mondiale, de promouvoir le multilatéralisme, de respecter la Charte des Nations unies, le droit international et les principes universels, tout en garantissant les droits légitimes des petits et moyens pays.

Le Vietnam et les pays arabes doivent, selon lui, renforcer leur solidarité, défendre les principes multilatéraux et contribuer à un ordre mondial plus juste et équitable, fondé sur le droit international.

Évoquant les conflits prolongés et les crises humanitaires au Moyen-Orient, il s’est dit profondément préoccupé par l’usage de la force. Le Vietnam appelle à des solutions pacifiques et durables, via le dialogue, sur la base du droit international. Il a réaffirmé le soutien du Vietnam à la solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, en conformité avec les résolutions pertinentes de l’ONU.

Trois piliers fondamentaux

En rappelant les grandes réalisations historiques du Vietnam en près de 40 ans du Renouveau, le président a indiqué que pour atteindre ces résultats, le Vietnam a toujours concentré ses efforts sur la construction de trois piliers fondamentaux : construction d’une démocratie socialiste, établissement d’un État de droit socialiste et développement une économie de marché à orientation socialiste.

Luong Cuong a également partagé cinq grandes leçons tirées de cette période : maintien ferme de l’objectif d’indépendance nationale et de socialisme ; garantie du rôle central du Parti communiste du Vietnam (PCV) ; esprit de considérer le peuple comme fondement; capacité à réévaluer la situation et à prendre des décisions opportunes; vision stratégique.

Concernant la nouvelle ère, le président a présenté la vision du Parti et de l’État, dirigée par le secrétaire général Tô Lâm, en vue de réaliser les deux grands objectifs du centenaire : d’ici 2030 (100e anniversaire du PCV), faire du Vietnam un pays à industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur ; d’ici 2045 (100e anniversaire de la fondation du pays), en faire un pays socialiste développé à revenu élevé.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam continuera de suivre la politique étrangère indépendante, pacifique, autonome et de multilatéralisation et de diversification et d'intégration pleine, active et responsable dans la communauté internationale. Il entend contribuer aux enjeux globaux avec une diplomatie moderne, professionnelle et proactive.

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec les 22 pays membres de la Ligue des États arabes, dans des domaines de coopération de plus en plus concrets et efficaces. Dans le contexte mondial actuel, le président s’est déclaré convaincu que les relations d’amitié entre le Vietnam et les pays arabes continueraient de se renforcer.

Pour approfondir cette coopération, le président a suggéré de renforcer la confiance politique, d’accroître les échanges de délégations et de développer davantage la coopération économique, notamment dans l’innovation, les énergies renouvelables, la technologie et la transformation numérique. Le Vietnam et les pays arabes peuvent également collaborer dans le développement des énergies solaire, éolienne et de l’hydrogène vert.

Il a également plaidé pour une meilleure protection des travailleurs vietnamiens dans les pays arabes, pour le renforcement des échanges culturels et éducatifs, et pour une coopération accrue dans les forums multilatéraux, en vue de promouvoir un ordre international fondé sur le droit.

