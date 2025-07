Le PM ordonne de lever d’urgence les obstacles entravant les projets d’énergies renouvelables

Dans le but de promouvoir un développement durable du secteur des énergies renouvelables, le Premier ministre a publié la Dépêche officielle N°118 demandant aux ministères, aux localités et au Groupe Électricité du Vietnam (EVN) d’accélérer la mise en œuvre des tâches fixées dans la Résolution N°233 du 10 décembre 2024, en vue de résoudre rapidement les difficultés persistantes affectant de nombreux projets solaires et éoliens à travers le pays.

>> Vietnam - Belgique : renforcement de la coopération dans les énergies renouvelables

>> Vietnam - Singapour : coopération en matière d'exportation d'énergie renouvelable

>> Le Vietnam soutient les projets d'énergie verte avec de nouvelles incitations

Photo : VNA/CVN

Signée par le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, cette dépêche souligne que la promulgation de la Résolution N°233 traduit une orientation pertinente et nécessaire du gouvernement pour traiter les blocages accumulés depuis de nombreuses années dans le domaine des énergies renouvelables. Il s’agit d’un pas stratégique afin de valoriser les investissements, mobiliser les ressources économiques et soutenir les entreprises ainsi que les collectivités territoriales dans leurs démarches.

Suite à cette décision, le ministère de l’Industrie et du Commerce a examiné en détail la situation des projets concernés et élaboré un plan de mise en œuvre de la résolution, en garantissant la transparence, le respect du droit, l’absence de dérives ou d’intérêts particuliers, et en évitant tout gaspillage de ressources.

Au cours de la mise en œuvre, plusieurs ministères, secteurs et localités ont enregistré des avancées notables, permettant déjà de débloquer certains projets. Néanmoins, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, de nombreuses tâches restent inachevées et plusieurs difficultés techniques ou administratives n’ont pas encore trouvé de solution. Certains organismes ne remplissent pas pleinement leurs responsabilités, ce qui ralentit l’ensemble du processus.

Dans un esprit de responsabilité, de transparence et de refus de l’évitement, le Premier ministre demande aux ministères, secteurs, localités et à EVN de résoudre de manière décisive les blocages d’ici le 25 juillet 2025.

Parmi les missions spécifiques assignées :

Le président du Comité populaire de la province de Lâm Dông est chargé de résoudre les problèmes liés aux projets éoliens et solaires empiétant sur les zones de prospection ou de réserve de minerais de titane (relevant auparavant de Binh Thuân) et de bauxite (relevant de Dak Nông).

Le président du Comité populaire de Dak Lak doit traiter les difficultés relatives au projet solaire Long Thành 1, en conflit avec la zone d’irrigation du réservoir Ia Mơr.

Les villes et provinces de Dông Nai, Lâm Dông, Khanh Hoa, Hô Chi Minh-Ville et Dak Lak doivent résoudre les procédures foncières concernant 40 projets éoliens et solaires mentionnés dans la conclusion N°1027, notamment les demandes d’extension de surface, de location ou de changement d’usage des terres.

Les localités de Vinh Long, Dông Thap, Cân Tho, Phu Tho, Hô Chi Minh-Ville, Khanh Hoa, Lâm Dông et Dak Lak sont invitées à identifier les terrains agricoles ou forestiers pouvant accueillir des installations solaires en toiture dans le cadre de projets agro-industriels, conformément au rapport N°345 du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le directeur général d’EVN doit résoudre les questions liées aux tarifs d’achat de l’électricité produite par ces modèles combinés, en veillant à la clarté et à la conformité réglementaire.

Concernant le mécanisme tarifaire FIT (tarif de rachat préférentiel), le Premier ministre charge le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec EVN et les parties concernées, d’examiner et de proposer un plan clair sur la base du rapport N°729 du 15 juillet 2025, à soumettre au gouvernement avant le 25 juillet 2025.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit, en lien avec les autorités locales et le ministère de l’Industrie et du Commerce, résoudre les problèmes liés aux empiètements sur les zones de réserve minière, les périmètres hydro-agricoles ou les terres forestières et agricoles. Les questions dépassant leur compétence devront être rapportées au Premier ministre.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce assurera le suivi global de l’exécution, tandis que le Bureau gouvernemental est chargé de superviser l’ensemble du processus.

La levée rapide des obstacles pesant sur les projets d’énergies renouvelables contribuera non seulement à dynamiser le secteur énergétique, mais également à mobiliser efficacement les ressources sociales, garantir la sécurité énergétique nationale et matérialiser les engagements du Vietnam en matière de transition verte.

VNA/CVN