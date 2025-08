Le président Luong Cuong et son épouse visitent le Grand Musée égyptien

Dans le cadre des activités de sa visite d’État en République arabe d’Égypte, le président de la République, Luong Cuong, et son épouse, accompagnés d’une délégation vietnamienne de haut niveau, ont visité le Grand Musée égyptien - l’un des plus grands ouvrages culturels de l’Égypte au XXI e siècle.

>> Le Vietnam, une grande source d’inspiration pour l’Angola

>> Luong Cuong visite et prononce un discours politique à la Ligue des États arabes

>> Le Vietnam espère des liens plus solides et plus efficaces avec la Ligue arabe

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong s’est dit impressionné par l’ampleur et la diversité des collections du musée, qui reflètent profondément les caractéristiques culturelles de l’une des civilisations anciennes les plus prestigieuses, tout en illustrant les efforts de modernisation du secteur touristique et de préservation du patrimoine égyptien.

Le président a affirmé que le Vietnam voue depuis toujours une profonde admiration à la brillante civilisation des peuples arabes. Le trésor d’épopées, de philosophie et de poésie millénaire du monde arabe a fasciné de nombreuses générations vietnamiennes. L’identité culturelle singulière et les valeurs spirituelles intemporelles de l’Égypte demeurent une source inépuisable d’inspiration en matière de sagesse, de courage, d’amour de la liberté et de justice, enrichissant ainsi la civilisation humaine.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le président Luong Cuong a offert au Grand Musée égyptien une réplique du tambour de bronze de Ngọc Lũ - un symbole culturel majeur du Vietnam. Le directeur du musée a exprimé sa gratitude pour ce « cadeau d’une valeur inestimable » et a assuré qu’il serait exposé dans un espace digne de sa signification au sein du musée.

Situé à proximité immédiate des pyramides de Gizeh, le GEM s’étend sur près de 50 hectares, faisant de lui l’un des plus grands musées archéologiques au monde.

Photo : VNA/CVN

Sa façade monumentale de 60 mètres de hauteur, revêtue d’albâtre égyptien translucide, évoque les formes angulaires des pyramides, créant une harmonie architecturale avec le plateau de Gizeh.

Le Grand Musée égyptien abrite plus de 100.000 artefacts, offrant aux visiteurs un voyage immersif à travers les différentes époques de l’histoire égyptienne. Les galeries sont organisées de manière chronologique et thématique, couvrant des périodes allant de la préhistoire à l’ère gréco-romaine, faisant la part belle à l’artisanat remarquable de l’Ancien Empire et à la solennité du pouvoir sous le Nouvel Empire. Les expositions mettront en lumière des aspects essentiels tels que la société, la royauté et les croyances religieuses, afin de permettre une compréhension approfondie de la civilisation égyptienne. Parmi les pièces maîtresses, le trésor complet de Toutankhamon, composé de plus de 5 000 objets, était exposé dans son intégralité dès juillet 2025.

VNA/CVN