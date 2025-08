Le Vietnam espère des liens plus solides et plus efficaces avec la Ligue arabe

Le président de la République, Luong Cuong, a conduit une délégation de haut rang au siège de la Ligue arabe (LA) au Caire le 4 août, soulignant la volonté du Vietnam de nouer des liens plus solides et plus efficaces avec la LA et tous ses États membres, dont la plupart sont des amis de longue date et des partenaires économiques clés.

Photo : VNA/CVN

Rencontre avec le secrétaire général de la LA, Ahmed Aboul Gheit, juste après la cérémonie de hissage du drapeau vietnamien au siège de la LA, le président Luong Cuong a salué le rôle actif de la LA dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement au Moyen-Orient, en Afrique et dans le monde. Il s'est dit confiant que la LA continuera à obtenir de plus grands succès dans la construction d'une communauté unie, prospère et dynamique dans divers secteurs.

Pour consolider ces relations cordiales, il a appelé à un renforcement de l'engagement politique et diplomatique afin d'approfondir la confiance et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et les États membres de la LA. Il a exhorté les deux parties à mettre activement en œuvre les accords de coopération existants, notamment le protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Secrétariat de la Ligue arabe.

Le dirigeant vietnamien a également plaidé pour une consultation plus étroite et un soutien mutuel au sein des instances multilatérales, notamment les Nations Unies et le Mouvement des non-alignés.

Approuvant la proposition du secrétaire général de la Ligue arabe de renforcer la coopération entre la Ligue arabe et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), il a souligné la volonté du Vietnam de servir de passerelle entre les deux parties.

En réponse, Ahmed Aboul Gheit a souligné l'importance historique de la première visite d'un dirigeant vietnamien, qui témoigne de la haute estime du Vietnam pour la Ligue arabe et des liens durables entre les peuples vietnamien et arabe. Il a déclaré que les pays arabes attendaient avec impatience le discours politique du président Luong Cuong lors de cette visite.

Photo : VNA/CVN

Il a rappelé que depuis les années 1950, l'Égypte et d'autres pays arabes, dont lui-même, ont suivi de près la lutte monumentale du Vietnam pour l'indépendance, la considérant comme un modèle inspirant pour leurs mouvements de libération nationale.

L'hôte a décrit la lutte du Vietnam pour l'indépendance comme un chapitre de fierté non seulement de son histoire, mais aussi de celle des nations sœurs du monde entier. Il a salué les remarquables réalisations du Vietnam en matière de développement au cours des dernières décennies, tout en exprimant son admiration pour le regretté président Hô Chi Minh, qui a surmonté d'innombrables difficultés pour trouver une voie d'avenir pour le peuple vietnamien.

La Ligue arabe et ses États membres apprécient leur coopération globale avec le Vietnam, a-t-il déclaré, exprimant leur gratitude pour la position équilibrée du Vietnam sur les questions internationales, conforme au droit international et à la Charte des Nations Unies, notamment son soutien à la juste cause du peuple palestinien.

Le secrétaire général a affirmé qu'il s'efforcerait, dans la mesure de ses capacités, de promouvoir les liens entre le Vietnam et la Ligue arabe, ainsi que ses 22 États membres.

VNA/CVN