Typhon Kalmaegi : mobilisation massive pour réparer les dégâts dans le Centre

Le typhon Kalmaegi (le 13ᵉ en Mer Orientale en 2025) s’est affaibli en dépression tropicale ce matin avant de se dissiper progressivement vers l’ouest-nord-ouest. Malgré son affaiblissement, son passage a laissé derrière lui un lourd tribut dans les provinces du Centre et des Hauts plateaux, notamment Gia Lai, Quang Ngai et Dak Lak. Les autorités locales concentrent leurs efforts pour remédier aux conséquences.

Selon l’Autorité de gestion des digues et des catastrophes du Vietnam, au 7 novembre à 7 heures, le typhon et ses effets résiduels avaient fait cinq morts (dont trois à Dak Lak et deux à Gia Lai) et six blessés.

En outre, 52 maisons se sont effondrées et 2.593 ont été endommagées ou ont perdu leur toit (dont 2.412 à Gia Lai). Par ailleurs, le navire Star Bueno s’est échoué dans les eaux de Dung Quat (province de Quang Ngai).

Le typhon a également provoqué le naufrage de neuf embarcations (dont quatre à Dak Lak, une à Quang Ngai et quatre à Gia Lai) et entraîné de vastes coupures d’électricité dans la province de Gia Lai.

Face à l’ampleur des dégâts, les autorités ont réagi avec rapidité et détermination. Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé, le 7 novembre, la décision N°2451, allouant 80 milliards de dôngs issus du budget central de réserve 2025 aux provinces de Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak, afin de soutenir les opérations de secours et de stabiliser la vie des populations.

Le Comité national de pilotage de la défense civile a appelé les ministères et les localités à adopter des mesures synchronisées pour aider les sinistrés à retrouver rapidement une vie normale et à relancer les activités économiques.

Le ministère de la Construction a exhorté à mobiliser toutes les ressources pour réparer les routes, les voies ferrées et les ouvrages publics, en priorité dans les zones les plus touchées.

