Le vice-PM Hô Duc Phoc reçoit l’ancien vice-PM de Singapour, Heng Swee Keat

Le vice-Premier ministre vietnamien Hô Duc Phoc a reçu, le 28 janvier à Hô Chi Minh-Ville, Heng Swee Keat, ancien vice-Premier ministre de Singapour et actuel président de la Fondation nationale pour la recherche de Singapour, en visite de travail dans la métropole du Sud.

>> Un nouvel élan pour les relations Vietnam - Singapour

>> Coopération Vietnam - Singapour dans le secteur des finances et de la banque

>> Vietnam - Singapour : une croissance soutenue des échanges commerciaux

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné que le Partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour se développe de manière positive dans des secteurs clés tels que l’économie, le commerce, l’éducation, la science, la technologie et la finance. Il a notamment mis en avant le succès des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP), désormais considérés comme un modèle emblématique de coopération et de développement industriel efficace au Vietnam.

Partageant les performances économiques enregistrées par le Vietnam en 2025, il a également exposé les orientations futures axées sur trois percées stratégiques majeures : le développement des infrastructures, le perfectionnement des institutions et la formation des ressources humaines.

À cet égard, le Vietnam met actuellement en œuvre un plan ambitieux visant à créer des centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. L’Assemblée nationale a déjà adopté une résolution à ce sujet, tandis que le gouvernement a promulgué plusieurs décrets afin d’établir un cadre juridique propice à la mise en œuvre de ce projet d’envergure.

Au nom du Premier ministre, Hô Duc Phoc a invité Heng Swee Keat à devenir conseiller pour le Centre financier international du Vietnam, souhaitant qu’il mette à profit son expérience en matière de gouvernance financière, d’attraction des capitaux, de gestion des risques et de prévention du blanchiment d’argent.

De son côté, Heng Swee Keat s’est dit honoré de cette invitation. Il a salué la vision du Vietnam concernant la mise en place de centres financiers internationaux et a affirmé sa volonté de partager l’expérience acquise au cours de ses nombreuses années de travail dans le secteur financier de Singapour.

L’ancien vice-Premier ministre singapourien a estimé que, face à l’instabilité mondiale, il est impératif de renforcer la coopération bilatérale et de bâtir une ASEAN dynamique afin d’attirer les investisseurs internationaux. Il a exprimé son admiration pour la croissance vigoureuse du Vietnam, soulignant que son potentiel de développement pourrait dépasser celui de Singapour grâce à une population nombreuse, un système éducatif en plein essor et une jeunesse entreprenante et dynamique.

Il a conclu que le développement national devait désormais placer l’être humain au centre, avec l’appui de la science et de la technologie, piliers essentiels de l’amélioration de la qualité de vie et d’une croissance économique durable.

VNA/CVN