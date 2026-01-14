Coopération Vietnam - Singapour dans le secteur des finances et de la banque

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Nguyên Hoa Binh a souhaité mardi 13 janvier que Singapour partage son expérience en matière de fonctionnement de Centre financier international (CFI) et contribue à l’établissement d’un réseau de relations avec des partenaires singapouriens.

Nguyên Hoa Binh a émis son souhait lors de sa rencontre avec Heng Swee Keat, ancien vice-Premier ministre et ancien ministre des Finances de Singapour, dans le cadre de sa visite de travail dans la cité-État.

Le dirigeant vietnamien a souligné le développement florissant des relations Vietnam-Singapour ces derniers temps, qui ont atteint un niveau record avec l’établissement d’un partenariat stratégique global en mars de l’année précédente.

S’appuyant sur les solides fondements politiques unissant les deux pays, Nguyên Hoa Binh a proposé d’approfondir davantage les liens économiques en portant à 30 le nombre de parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), tout en améliorant leur qualité pour adopter des modèles plus écologiques et plus intelligents, chaque nouveau parc devant surpasser le précédent.

Il a exprimé l’espoir que Heng Swee Keat jouera un rôle actif dans la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines de la finance, des hautes technologies, des énergies renouvelables, des infrastructures intelligentes et du développement urbain durable, des exportations d’énergie éolienne offshore, des échanges de crédits carbone et du développement portuaire.

Heng Swee Keat, ancien directeur général de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), a salué le renforcement constant des relations bilatérales, soulignant que Singapour est l’un des principaux partenaires commerciaux et d’investissement du Vietnam, et que les VSIP sont largement considérés comme un symbole fort de la coopération économique entre les deux pays.

Concernant la coopération en matière de connexion des centres financiers internationaux (CFI) du Vietnam et de Singapour, les deux parties ont affirmé qu’il s’agissait d’un domaine de coopération bilatérale nouveau et très prometteur.

Nguyên Hoa Binh a exhorté Heng Swee Keat à soutenir le développement de la connectivité entre le CFI du Vietnam et celui de Singapour, ainsi qu’avec d’autres places financières de la région, tout en continuant à conseiller stratégiquement le Vietnam dans le cadre du développement futur de son CFI.

Heng Swee Keat a salué le potentiel de croissance économique rapide du Vietnam et a souligné l’importance cruciale de mobiliser des ressources financières adéquates.

L’expérience de Singapour montre que le développement du CFI doit être étroitement lié aux priorités de l’économie réelle et répondre aux besoins des citoyens locaux, a-t-il déclaré.

Fort de son expérience directe des crises financières régionales et mondiales, Heng Swee Keat a insisté sur le fait que la croissance économique doit s’accompagner d’une stabilité macroéconomique, de liens étroits entre les marchés nationaux et internationaux, et de la maîtrise des risques d’effet domino en cas de crise financière.

Durant son séjour, Nguyên Hoa Binh s’est également entretenu avec Tan Teck Long, directeur général du groupe OCBC Bank et président de l’Association des banques de Singapour (ABS), ainsi qu’avec des représentants des banques membres d’OCBC, notamment UOB, DBS et Standard Chartered.

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien a également rencontré Holly Fang, présidente de la Singapore FinTech Association (SFA), et a reçu plusieurs experts et dirigeants de fonds d’investissement.

Au cours de ces rencontres, il a présenté les principaux succès socio-économiques du Vietnam et ses priorités en matière d’infrastructures stratégiques, en particulier dans les secteurs des transports, de l’énergie, du ferroviaire et des infrastructures numériques. Il a insisté sur l’impérieuse nécessité de mobiliser des ressources financières pour ces projets et a exhorté les associations à informer leurs banques et institutions financières membres des opportunités d’investissement au Vietnam.

Nguyên Hoa Binh a réaffirmé l’engagement du Vietnam à offrir un environnement des affaires optimal, avec des politiques compétitives à l’échelle internationale au sein de son Centre financier international (IFC).

Tan Teck Long a souligné le fort potentiel de croissance du Vietnam et a réaffirmé la volonté de Singapour de coopérer et de soutenir le CFI du Vietnam dans les prochains mois. Les dirigeants des banques et institutions financières membres de l’ABS ont formulé des recommandations, insistant sur la nécessité de garantir la connectivité entre le CFI du Vietnam et son économie réelle, de privilégier le développement des actifs numériques et des technologies financières (Fintech), et de construire un écosystème numérique complet s’appuyant sur une main-d’œuvre qualifiée.

Parallèlement, Holly Fang a partagé la vision de la SFA visant à promouvoir les applications Fintech dans tous les secteurs économiques, contribuant ainsi à positionner Singapour comme un pôle Fintech régional et mondial. Elle a réaffirmé la volonté de l’association d’organiser des missions commerciales et de mettre en relation les entreprises singapouriennes avec les entreprises Fintech vietnamiennes.

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien a exprimé l’espoir que l’ABS et la SFA aideraient leurs banques et entreprises membres à intégrer le fonctionnement du CFI du Vietnam et à s’y implanter rapidement.

Il a également invité les experts et investisseurs singapouriens à soutenir le CFI du Vietnam en fournissant des services de conseil, en attirant des fonds d’investissement internationaux et en facilitant les échanges avec la Bourse de Singapour (SGX).

