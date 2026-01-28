Le président de l'AN rend hommage à de feu dirigeants du Parti et de l'État

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, est allé le 28 janvier offrir de l’encens en hommage de Nguyên Phu Trong, feu secrétaire général du Parti et président des XI e et XII e Assemblées nationales, ainsi que de Trân Dai Quang, feu président de la République.

Trân Thanh Mân a également rendu visite à Nguyên Sinh Hùng, ancien président de l'Assemblée nationale, à l'occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et du Nouvel An lunaire (Têt) 2026.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a exprimé sa profonde gratitude envers Nguyên Phu Trong, communiste inébranlable, figure emblématique du Parti, de l'État et du peuple, qui incarnait pleinement les qualités, l'intelligence et le courage de la génération dirigeante vietnamienne de l'ère du renouveau.

Trân Thanh Mân a également rendu hommage au feu président de la République, Trân Dai Quang, dont on se souvient comme d'un dirigeant accessible, humble et dévoué, qui s'est consacré corps et âme à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple.

Plus tôt dans la journée, lors d'une visite de courtoisie avant le Têt à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Nguyên Sinh Hùng, Trân Thanh Mân a exprimé sa sincère gratitude pour l'attention constante et les précieuses contributions de son prédécesseur aux activités législatives.

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur a affirmé que le Comité du Parti et l'Assemblée nationale suivraient scrupuleusement les directives du Comité central du Parti, du Bureau politique et la résolution du XIVe Congrès national du Parti afin de mettre en œuvre efficacement le Programme d'action du Comité du Parti, ainsi que les programmes législatifs et de contrôle de la XVIe Assemblée nationale. Un contrôle accru sera également exercé sur l'institutionnalisation et la mise en œuvre des résolutions du Parti, conformément à l'exigence de « parfaire les institutions de développement et l'État de droit socialiste, en prenant la mise en œuvre comme critère d'évaluation ».

De son côté, Nguyên Sinh Hùng a salué le travail accompli par la XVe Assemblée nationale et s'est dit convaincu que, s'appuyant sur 80 ans de réalisations, la XVIe législature de l'Assemblée nationale continuerait à œuvrer pour être véritablement le plus haut organe représentatif du peuple et le plus haut organe du pouvoir d'État, contribuant ainsi à l'objectif d'un peuple prospère, d'une nation forte, de la démocratie, de l'équité et de la civilisation.

VNA/CVN