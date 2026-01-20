Vietnam - Singapour : une croissance soutenue des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux Vietnam - Singapour ont poursuivi en 2025 une dynamique résolument positive, avec des statistiques faisant apparaître de nouveaux records significatifs.

Photo : VNA/CVN

Sur la base des statistiques singapouriennes, le Bureau commercial du Vietnam à Singapour a indiqué que, pour le seul mois de décembre 2025, le volume total des échanges commerciaux entre Singapour et le Vietnam a atteint près de 4 milliards de dollars singapouriens (plus de 3,1 milliards de dollars américains), en hausse de 30,1% par rapport à la même période de 2024, dont 2,3 milliards de dollars singapouriens d’exportations de Singapour vers le Vietnam, en augmentation de 1,5%, et 1,7 milliard de dollars singapouriens d’importations en provenance du Vietnam, en hausse de 113,6%.

Sur l’ensemble de l’année 2025, le Vietnam a maintenu sa position de 10ᵉ partenaire commercial de Singapour, avec un volume d’échanges bilatéraux atteignant près de 40 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 26,2% par rapport au précédent record de 31,67 milliards de dollars singapouriens enregistré en 2024.

Les exportations de Singapour vers le Vietnam se sont élevées à 26,8 milliards de dollars singapouriens, en progression de 16,1%, tandis que les importations en provenance du Vietnam ont atteint 13,1 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 53,2%.

En ne prenant en compte que les marchandises d’origine singapourienne et vietnamienne, le Vietnam a affiché un excédent commercial de plus de 5,8 milliards de dollars singapouriens.

VNA/CVN