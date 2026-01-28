Lancement de la campagne de patrouilles conjointes 2026 à la frontière de Lào Cai

Le 28 janvier, à la ligne de démarcation du poste-frontière international de Lào Cai - Hekou, les forces de garde-frontières de Lào Cai (Vietnam) et de Honghe (Chine) ont lancé les patrouilles conjointes de l’année 2026 et déployé des patrouilles d’application de la loi le long de la frontière.

Photo : LC/CVN

En 2025, les deux parties ont rigoureusement mis en œuvre les orientations de leurs autorités supérieures, en organisant régulièrement des patrouilles conjointes, périodiques comme inopinées, sur l’ensemble du tronçon frontalier placé sous leur responsabilité. Ces actions ont contribué au maintien de la sécurité de la frontière nationale, à la garantie de l’ordre public, tout en facilitant les déplacements des passagers et des résidents frontaliers ainsi que les activités d’import-export à travers les postes-frontières, dans des conditions rapides, fluides et sûres.

Parallèlement, les forces concernées ont intensifié la sensibilisation des populations des deux côtés de la frontière afin d’assurer le strict respect des politiques, des lois et des accords ainsi que des traités relatifs à la frontière nationale conclus entre le Vietnam et la Chine. Elles ont également détecté, interpellé et traité, conformément aux législations de chaque pays, les actes portant atteinte à la sécurité frontalière, les infractions en matière d’entrée et de séjour irréguliers ainsi que les activités de contrebande transfrontalière. Les échanges d’informations sur les activités criminelles et la supervision étroite des travaux de construction le long de la frontière, conformément aux règlements du mixte Comité bilatéral, ont contribué à l’édification progressive d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

En 2025, les deux parties ont organisé 12 patrouilles conjointes, mobilisant environ 1.200 officiers et soldats de chaque côté, et mené des actions de sensibilisation auprès de près de 10.000 résidents frontaliers. Dans la lutte contre la criminalité et la contrebande, deux affaires impliquant cinq individus ont été élucidées, avec la saisie de 2.533,2 grammes d’or à 99,95% de pureté et de 235,1 kilogrammes d’argent.

Le Vietnam a remis à la Chine 61 citoyens chinois impliqués dans 24 cas d'infractions. En retour, la Chine a rapatrié 286 Vietnamiens, dont 148 originaires de Lào Cai, liés à 114 cas d'immigration irrégulière. Les deux parties ont également coordonné avec succès l’exercice conjoint "Fleuve Rouge 3 - 2025".

En particulier, des entretiens provinciaux ont eu lieu avec le Détachement de Honghe, la 25e rencontre avec les garde-frontières de Mengzi et la 19e session entre les forces de quatre provinces vietnamiennes et le Yunnan.

Pour 2026, les deux parties ont convenu de pérenniser ces patrouilles de manière concrète et efficace, tout en intensifiant les interventions inopinées lors des grands événements d’envergure des deux parties. Elles continueront également à intensifier la coordination, l’échange d’informations et la sensibilisation juridique des populations frontalières, contribuant ainsi à la construction d’une frontière pacifique, amicale, coopérative et en développement.

À l’issue de la cérémonie de lancement, les forces des deux parties ont procédé à l’échange d’officiers de liaison et ont immédiatement entamé les patrouilles conjointes sur les secteurs frontaliers qui leur sont assignés.

VNA/CVN