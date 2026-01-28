Cérémonie de pose de la première pierre d'un internat à Cao Bang

Dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Cao Bang (Nord), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté le 28 janvier à la cérémonie de pose de la première pierre de l'internat primaire et secondaire de Truong Hà, dans la commune du même nom.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que l'investissement dans un internat inter-niveaux dans cette commune frontalière témoigne de l'attention portée par le Parti et l'État à l'éducation et à la formation, contribuant ainsi à réduire les disparités de développement régional et à renforcer la défense et la sécurité nationales ainsi que le développement socio-économique des zones frontalières.

Il a également décrit l'établissement comme un hommage significatif et durable au Président Hô Chi Minh et comme la poursuite de la voie qu'il a choisie pour l'indépendance nationale, le bonheur du peuple et l'avenir des générations futures.

Le dirigeant du Parti a félicité la province de Cao Bang et les organismes compétents pour leur préparation proactive et responsable du projet, et a souligné que la construction devait aller de pair avec la création d'un environnement éducatif complet et moderne, alliant enseignement académique, éducation morale, patriotisme et discipline.

Photo : VNA/CVN

Se félicitant de l'initiative "Salle de classe pour l'éducation et la pratique des STIM" du Groupe industriel et énergétique national vietnamien (Petrovietnam), le secrétaire général a insisté sur une coordination plus étroite afin d'étendre le programme à l'ensemble du pays.

Il a encouragé les élèves de Truong Hà à étudier avec ambition et aspiration, afin de devenir des "témoins vivants" de la culture, du savoir et du patriotisme le long de la frontière sacrée.

S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire provincial de Cao Bang, Lê Hai Hoa, a déclaré que le programme de construction de 248 internats inter-niveaux dans les communes frontalières constituait une politique majeure et stratégique, mise en œuvre conformément à la Conclusion n° 81 du Bureau politique. Il reflète la vision à long terme du Parti en matière d'éducation et de formation, de stabilisation démographique et de sauvegarde de la souveraineté nationale à partir de la base.

La province de Cao Bang construit actuellement onze internats, dont un financé par Hanoï. Tous devraient ouvrir leurs portes pour l'année scolaire 2026-2027, garantissant ainsi des conditions d'apprentissage stables et durables pour les élèves et les enseignants.

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le dirigeant du Parti et de hauts responsables ont offert des cadeaux aux bénéficiaires des politiques mises en place, aux personnes ayant rendu de précieux services à la révolution et aux familles défavorisées de la région.

VNA/CVN