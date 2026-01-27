Le dirigeant lao quitte Hanoï, concluant avec succès sa visite d’État au Vietnam

Dans l’après-midi du 27 janvier, le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, accompagné de son épouse Naly Sisoulith, a quitté Hanoï, achevant avec succès sa visite d’État au Vietnam effectuée les 26 et 27 janvier, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse.

Au cours de la visite, le dirigeant lao et son épouse, à la tête d’une délégation de haut niveau du Parti et de l’État lao, ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et ont déposé des gerbes en mémoire des Héros morts pour la Patrie au monument qui leur est dédié.

Thongloun Sisoulith a été accueilli solennellement au Palais présidentiel selon le plus haut protocole réservé aux chefs d’État. Il s’est entretenu avec le secrétaire général Tô Lâm et a eu des rencontres avec le président de l’État, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Le secrétaire général Tô Lâm et son épouse ont offert un grand banquet en l'honneur du secrétaire général et président du Laos, de son épouse et de la délégation lao de haut niveau.

Les deux secrétaires généraux ont coprésidé une conférence d’information sur les résultats du XIIᵉ Congrès du PPRL. Le dirigeant lao a en outre rendu visite à l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh, travaillé avec les autorités de Hanoï et reçu la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Lors des entretiens, dans une atmosphère chaleureuse marquée par le succès des XIVᵉ et XIIᵉ Congrès respectifs des deux Partis, les dirigeants ont échangé sur la situation de chaque pays, les grandes orientations issues des congrès, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux. Ils ont souligné l’importance de renforcer davantage les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique Vietnam - Laos.

Ils ont affirmé que l'ajout du concept de "cohésion stratégique" au cadre de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération globale en 2025 constitue une nouvelle étape d'une importance stratégique à long terme, créant une base politique solide pour le développement de relations bilatérales toujours plus concrètes, efficaces et durables, contribuant ainsi à la stabilité politique, aux objectifs de développement et au renforcement du rayonnement international de chaque pays.

À cette occasion, Thongloun Sisoulith a invité le secrétaire général Tô Lâm à effectuer prochainement une visite au Laos. Ce dernier a accepté l'invitation avec plaisir.

La visite d'État au Vietnam du plus haut dirigeant lao a été un franc succès, réaffirmant que la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux pays continueront de se renforcer.

