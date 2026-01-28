Le Vietnam constitue un pilier de stabilité et de connectivité de l’ASEAN

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam ne constituait pas seulement un événement politique interne majeur, mais marquait également une redéfinition profonde de la position du pays sur la carte géopolitique et économique mondial, a estimé Collins Chong Yew Keat, analyste en politique étrangère, sécurité et stratégie à l’Université de Malaya.

>> Le Vietnam œuvre pour bâtir une communauté de l’ASEAN inclusive et durable

>> L'ASEAN renforce la sécurité énergétique et la connectivité régionale

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Malaisie, Collins Chong Yew Keat, a évoqué l’envergure du Vietnam dans la nouvelle phase de développement. L’expert a souligné que le pays était aujourd’hui considéré comme l’un des acteurs les plus disciplinés et crédibles de l’ASEAN dans la mise en œuvre d’une stratégie d’équilibre.

Au fil des années, le Vietnam a approfondi ses relations avec l’ensemble des pôles majeurs tout en préservant son autonomie stratégique dans les décisions fondamentales. L’élévation des relations avec les États-Unis ainsi qu’avec d’autres partenaires de taille moyenne et grande illustre sa capacité à s’insérer activement dans les dynamiques mondiales, tout en maintenant un équilibre stratégique maîtrisé.

Du point de vue régional, M. Collins a affirmé que le Vietnam jouait un rôle clé dans l’atténuation des effets de la rivalité entre grandes puissances sur l’ASEAN, tout en contribuant à la stabilité stratégique grâce à son ancrage profond dans les réseaux de production et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Concernant les questions régionales majeures, l’expert a estimé que la position du Vietnam après le XIVᵉ Congrès continuera de se caractériser par une proactivité sélective, étroitement articulée aux mécanismes multilatéraux.

À propos de la question de Mer Orientale, le Vietnam demeure l’un des membres les plus constants de l’ASEAN dans la défense du droit international, de la souveraineté et de la stabilité régionale, sur la base de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), sans contribuer à l’escalade des tensions.

Sur la question du Myanmar, l’approche prudente et pragmatique du Vietnam, privilégiant la cohésion de l’ASEAN, traduit une vision stratégique visant à préserver le levier collectif du bloc.

S’agissant de la coopération du Mékong, le Vietnam évolue vers un rôle de coordination systémique, reliant les enjeux de sécurité hydrique, de sécurité alimentaire et d’adaptation au changement climatique.

Sur le plan économique, le rôle du Vietnam après le XIVᵉ Congrès est appelé à devenir un "point d’ancrage" pour la prochaine phase de développement régional dans le cadre de la Vision ASEAN 2045. Le Vietnam est ainsi appelé à devenir une économie de connectivité, contribuant à une intégration plus étroite de l’ASEAN dans les flux commerciaux et les chaînes de valeur mondiales.

L’un des aspects majeurs de la position future du Vietnam réside dans son rôle de charnière géopolitique entre le continent asiatique et l’espace maritime de l’Asie du Sud-Est, avec un accès direct à la Mer Orientale et au Pacifique. Grâce à sa position géographique stratégique, le Vietnam est perçu comme une porte d’entrée reliant l’Asie centrale et l’Asie du Sud, via le sous-bassin du Mékong, aux grandes routes maritimes régionales.

À plus long terme, avec l’émergence progressive des routes maritimes arctiques, la position du Vietnam en tant que porte d’accès à la Mer Orientale devrait se renforcer davantage, faisant de ses ports et corridors industriels des hubs de transit majeurs, reliant l’Europe et l’Asie centrale à l’espace indo-pacifique.

En conclusion, selon M. Collins, la présence d’un Vietnam autonome, innovant et responsable garantit non seulement la prospérité nationale, mais renforce également la légitimité et la pertinence de l’ASEAN dans une ère marquée par la fragmentation et la recomposition des rapports de force.

VNA/CVN