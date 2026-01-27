La présidente du CC du FPV rencontre le secrétaire général du PPRL et président lao

Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique et présidente du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a rendu ce mardi 27 janvier une visite au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (RPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, à l’occasion de sa visite d’État au Vietnam.

La rencontre s'est déroulée en présence du membre du Bureau politique Lê Hoài Trung, également, ministre des Affaires étrangères (AE), a porté sur le renforcement du rôle des organisations de masse dans la consolidation des liens bilatéraux et sur l'importance de l'éducation de la jeunesse.

Au nom du CC du FPV, Bùi Thi Minh Hoài a adressé ses plus chaleureuses félicitations au PPRL pour le succès du XIIᵉ Congrès. Elle a souligné que ce succès réaffirmait l’unité et la cohésion politiques, idéologiques et organisationnelles du Parti, ainsi que l’efficacité de sa direction, tout en marquant une étape importante dans son développement. Elle a également félicité Thongloun Sisoulith pour sa réélection au poste de secrétaire général du Parti, témoignant de la grande confiance qui lui est accordée.

Qualifiant la relation Vietnam - Laos d'"exemplaire, fidèle et rare dans l'histoire internationale", la présidente du CC du FPV a réaffirmé que la préservation de ce "bien précieux inestimable" constitue une priorité absolue et un "ordre du cœur" pour le FPV et ses organisations membres.

Bùi Thi Minh Hoài a informé le dirigeant lao de la tenue imminente, du 28 au 30 janvier dans la province de Nghê An (Centre), de la Conférence internationale sur la construction d'une frontière Vietnam - Laos de paix, d'amitié et de coopération pour le développement. Cet événement réunira les représentants de dix provinces lao et neuf vietnamiennes limitrophes afin de concrétiser la Déclaration commune de décembre 2025 sur l'approfondissement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de la cohésion stratégique" entre les deux nations.

Elle a également exposé les réformes en cours au sein du FPV, visant à rendre l'appareil plus agile et efficace. Fort de cette nouvelle orientation, le FPV souhaite renforcer sa coordination et partager son expérience avec le Front lao pour la construction nationale, en modernisant le contenu et les méthodes de ses opérations afin que la mobilisation des masses dans les deux pays soit plus concrète et efficace.

Le dirigeant lao Thongloun Sisoulith a salué les contributions historiques du FPV et du Front lao pour la construction nationale dans les succès révolutionnaires respectifs de chaque pays.

Se félicitant de leur coordination dans l’organisation de la Conférence internationale sur la construction d'une frontière Vietnam - Laos de paix, d'amitié et de coopération pour le développement en 2026 à Nghê An, il a exhorté les deux institutions à maintenir une coordination étroite pour relever les défis de la nouvelle phase de développement.

Thongloun Sisoulith a particulièrement insisté sur le rôle crucial des organisations de jeunesse. Il a appelé l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh à continuer de collaborer étroitement avec l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao pour organiser des visites et des activités conjointes.

