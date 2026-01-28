Le président de l'Assemblée nationale rencontre ses prédécesseurs

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a présidé le 28 janvier une réunion avec d'anciens dirigeants de l'Assemblée nationale, d'anciens membres du Comité permanent, d'anciens députés à temps plein au niveau central, ainsi que des fonctionnaires de l'Assemblée nationale retraités des provinces du Nord.

Parmi eux figuraient les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Nguyên Van An et Nguyên Sinh Hùng.

S'exprimant au nom des participants, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Huynh Ngoc Son, a exprimé sa sincère gratitude au Comité du Parti, au Comité permanent et aux agences de l'Assemblée nationale pour leur soutien et leur attention constants envers les fonctionnaires retraités.

Il a déclaré que, bien que retraité, il continue de suivre de près les activités de l'Assemblée nationale et s'est dit fier de son renouveau profond, substantiel et global, marqué par un professionnalisme et des réalisations croissants.

Dans son allocution, Trân Thanh Mân a présenté aux participants un bilan des principales réalisations du pays et de l'Assemblée nationale en 2025. Il a souligné le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation, le bien-être social, la défense et la sécurité, ainsi que le développement des relations extérieures, autant d'éléments qui ont contribué à renforcer le rayonnement international du Vietnam.

La lutte contre la corruption et le gaspillage, ainsi que la restructuration administrative, ont été menées avec vigueur, laissant une empreinte positive en 2025 grâce à la rationalisation des efforts déployés aux niveaux central et local, et suscitant des éloges tant au niveau national qu'international, a-t-il déclaré.

Concernant l'activité législative, il a affirmé que 2025 avait été une année charnière, avec l'adoption de 89 lois, dont 51 lois et 39 résolutions lors de la seule 10e session. Ces résultats sont attribuables à une approche législative renouvelée, à une transformation numérique accélérée et à l'application de l'intelligence artificielle au sein de l'Assemblée nationale, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité du processus législatif. Il a salué la précieuse contribution des anciens dirigeants et députés à ces succès.

En prévision de 2026, le président de l'Assemblée nationale a souligné que la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti est la priorité absolue de l'Assemblée. L'Assemblée nationale poursuivra son travail de supervision suprême, concrétisera les résolutions novatrices du Bureau politique et préparera avec soin les élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, qui se tiendront le 15 mars.

À l'occasion du Nouvel An lunaire, Trân Thanh Mân a adressé ses meilleurs vœux à tous les participants et à leurs familles, et a exprimé l'espoir qu'ils continueront à s'engager et à contribuer au renouveau de l'Assemblée nationale et au développement national.

