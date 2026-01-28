Un navire de la Marine populaire en route pour un exercice naval multilatéral en Inde

Le navire N°17 de la 171 e brigade, relevant de la 2ᵉ Région navale, a quitté le 28 janvier le port naval de la 171 e brigade, situé dans le quartier de Rach Dua à Hô Chi Minh-Ville, avec une délégation de la Marine populaire du Vietnam pour participer aux activités de l’exercice naval multilatéral Milan 2026, organisé en Inde.

Photo : VNA/CVN

La délégation est dirigée par le colonel Lê Dinh Nghi, chef d'état-major adjoint de la 2ᵉ Région navale.

Selon le programme, la délégation effectuera des visites de courtoisie auprès des autorités locales dans les ports d'escale et à la base navale de Lumut de la Marine royale malaisienne.

À leur arrivée en Inde, le navire N°17 et la délégation vietnamienne participeront à l'exercice naval multilatéral MILAN 2026.

Tout au long de ce périple de plus de 5.000 milles nautiques, les officiers et les marins du navire N°17 combineront un entraînement en mer de longue distance avec des exercices visant à renforcer leurs capacités en matière d'organisation du commandement, de coordination, de préparation au combat et de maîtrise des armements et des équipements techniques. Ce voyage sera également l'occasion de développer l'endurance, la discipline et le professionnalisme du personnel naval.

Ce déploiement a lieu à l'invitation des marines malaisienne et indienne, dans le but de consolider et de renforcer les relations d'amitié et la coopération entre les forces armées vietnamiennes et leurs homologues des pays participants.

VNA/CVN